Компания Eesti Energia, владеющая более 70 процентами акций своего дочернего предприятия Enefit Green, намерена выкупить все остальные акции, пишет rus.err.
Eesti Energia планирует выкупить все акции Enefit Green
Eesti Energia предложит акционерам Enefit Green возможность продать акции по цене выше рыночной.
"В изменившихся условиях Eesti Energia не может инвестировать в достаточной мере, чтобы оставаться конкурентоспособной, и предлагать лучшие цены на электроэнергию. Ситуацией не могут быть довольны ни государство, ни мелкие акционеры Enefit Green", - заявил министр финансов Юрген Лиги, который уже дал свое согласие на выкуп акций.