Eesti Energia планирует выкупить все акции Enefit Green

"В изменившихся условиях Eesti Energia не может инвестировать в достаточной мере, чтобы оставаться конкурентоспособной, и предлагать лучшие цены на электроэнергию. Ситуацией не могут быть довольны ни государство, ни мелкие акционеры Enefit Green", - заявил министр финансов Юрген Лиги, который уже дал свое согласие на выкуп акций.​