Томми Кэш выступит в Йыхви

Помимо Томми Кэша, в этот вечер на сцену Йыхвиского концертного дома выйдут 5MIINUST и Puuluup, участвовавшие в прошлогоднем "Евровидении", а также молодой артист из Лихтенштейна wavyboy.

Привлекший внимание и восторг во многих странах своей песней для Евровидения "Espresso Macchiato", Томми Кэш известен в музыкальном мире своими смелыми визуальными образами, стилем и запоминающимся звучанием. Его видеоролики набирают сотни миллионов просмотров. Он выступал на всемирно известных фестивалях, таких как Гластонбери, Роскилле и Сигет.

По словам организатора концерта Владимира Высоцкого, концерт 27 апреля является второй частью программы культурного обмена VFest для музыкантов из Эстонии и Лихтенштейна.

На первом концерте в прошлую пятницу перед зрителями в Концертном зале Йыхви выступили группа ALIKA, лихтенштейнская альтернативная рок-группа The Beauty of Gemina, джазовое трио Trimolon и Георгий - продюсер и певец с корнями в Северной Македонии и Лихтенштейне.

Билеты на концерт 27 апреля скоро поступят в продажу в Piletilevi.