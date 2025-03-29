ОПРОС Согласны ли вы с тем, чтобы в местных выборах участвовали только граждане Эстонии?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сийм АВИКАЙНЕН, юрист: - У меня нет мнения по поводу этого вопроса, потому что я не занимаюсь политикой.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Любовь МАКУШИНА, работающий пенсионер: - Мне сложно сказать, я гражданка, но все больше сомневаюсь - играет ли роль мой голос? Если сама не уверена, как рассуждать о том, в каком статусе должны голосовать люди... Знаю неграждан, кто лоялен и хотят изменений, но если они не выразили свою лояльность в выборе гражданства, а значит, участия в жизни государства, то какой смысл голос на выборах?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Вахур РАНД, массажист: - Хороший вопрос. Наверное, те, кого запрет касается, не очень довольны. Но в то же время в большинстве стран мира ведь будет так, что если ты эмигрировал и останешься в своем мирке жить, то не сможешь выбирать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Галина МАКСИМОВА, учитель: - Не согласна, потому что мы - местные жители, кто тоже имеет право влиять на то, что происходит. В 1975 году нас с мужем распределили на работу в Эстонию, не спрашивая желания. Не стала менять гражданство, потому что в России осталась жить дочь и другие родственники, с которыми общаемся, ездить с российским паспортом легче. Мы лояльны к государству, в котором живем, много для него делали и делаем, хотим участвовать в местной жизни. Почему у нас отнимают эту возможность?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аво КРУУСАЛУ, водитель автобуса: - Согласен, потому что, если эти люди живут только в маленькой бытовой жизни, они не владеют ситуацией в инфопространстве, просто не могут сделать правильного выбора.