ПАРЛАМЕНТ Каков план по оживлению экономики?

Кроме того, мы должны учитывать, что если новые умные отрасли промышленности захотят инвестировать сюда - к примеру, посредством тех же масштабных инвестиционных мер - и захотят создать здесь рабочие места с высокой добавленной стоимостью, им понадобятся стабильные, предсказуемые и доступные цены на энергоносители в будущем. И что там скрывать, очень многие рынки, на которые эстонские предприниматели экспортируют различные продукты и услуги, также хотели, чтобы эта энергия была чистой, то бишь зеленой. Это та деятельность, которой мы систематически занимаемся в правительстве под руководством Министерства климата... Но мы очень внимательно следим за общим влиянием экономики на наш энергетический портфель.

Эстония обладает максимально разнообразным энергетическим портфелем, включающим ветровую и солнечную энергию, возможности накопления и управляемые мощности, что позволяет нам гарантировать максимально доступную и стабильную цену на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Я считаю, что благодаря соглашению о чистой промышленности, инициированному в Европе, появятся эти новые возможности, так что мы сможем получить здесь дополнительные производственные мощности, и это также даст возможность для дальнейших инвестиций.

Анастасия Коваленко-Кылварт. Фото: Mihkel Maripuu

АНАСТАСИЯ КОВАЛЕНКО-КЫЛВАРТ (Центристская партия): Для стимулирования экономики в регионе Ида-Вирумаа был создан фонд справедливого перехода, а Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) недавно выделил 39 миллионов евро компании "Greenful", которая связана с политиком из "Eesti 200" Тармо Таммом и одним из акционеров которой также является его однопартиец, вице-мэр Таллинна Маргот Роозе. "Greenful" получила от EIS рекордную субсидию - 39 миллионов, хотя обычно лимит составляет 13 миллионов. Чтобы обойти это правило, с разницей в десять дней были созданы три разные компании, а затем менее чем через два месяца были представлены три разных проекта.

Тармо Тамм, конечно, сегодня утверждает, что он не имеет отношения к этой компании и что он уже продал свою долю. Но вот в ноябре под вашим руководством состоялся официальный визит Эстонской Республики в Саудовскую Аравию с бизнес-делегацией, в которую входил Тармо Тамм, а также его сын. И интересным образом, согласно официальной информации, его сын представлял ту самую компанию "Greenful", которая получила 39 миллионов евро поддержки.

Но пикантной эту тему делает одно обстоятельство: по словам руководителя компании, он ничего не знал об этом представительстве и даже не знаком с сыном Тармо Тамма. Странным образом, на заседании специальной антикоррупционной комиссии Тармо Тамм даже не вспомнил, как он оказался в составе официальной делегации, но подтвердил, что сам предложил включить своего сына в состав бизнес-делегации.

А в EIS также подтвердили, что соответствующее предложение поступило от Министерства экономики где-то за четыре-пять дней до начала визита, и они даже не проверили, имел ли сын Тармо Тамма какую-либо связь с компанией или нет. Но в любом случае утверждения Тармо Тамма о том, что он не связан с "Greenful", сейчас не звучат правдоподобно, ведь тогда зачем он предложил взять с собой в поездку своего сына, попросив его представлять "Greenful", хотя компания об этом не просила и не знала?

И у меня к вам вопрос, как Тармо Тамм оказался в вашей делегации и как это возможно, что в составе бизнес-делегации был человек, представлявший компанию "Greenful", но о котором сама компания ничего не знала?