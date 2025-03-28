Во время информационного часа Рийгикогу депутат Рийгикогу от Центристской партии Владимир Архипов поинтересовался у министра экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ), каков план правительства по оживлению экономики. Также была поднята отдельная тема: направленный на Ида-Вирумаа фонд справедливого перехода.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Каков план по оживлению экономики?
ВЛАДИМИР АРХИПОВ: Экономика Эстонии находится в упадке с первого квартала 2021 года. Только в четвертом квартале прошлого года наметился небольшой подъем, но уровень жизни людей по-прежнему ухудшается. Инфляция остается высокой. Какой будет экономическая политика Эстонии в ближайшие годы? Как вы оцениваете сегодняшнюю экономическую ситуацию? Находится ли она в кризисе? Особенно, если учесть, что, по прогнозу Банка Эстонии, в этом году ВВП может снизиться на 0,6%.
ЭРККИ КЕЛЬДО: Даже в сложной экономической ситуации, которая из-за полномасштабной войны в Украине затронула весь наш регион, Европу, Эстония имеет ту положительную сторону, что за этот период мы действительно наблюдали снижение уровня бедности. Возможно, если мы посмотрим, например, на тех, кто получает зарплату, то увидим, что численный разрыв между теми, кто получает зарплату в нижнем дециле и верхнем дециле, также сократился, другими словами, разрыв в зарплате не увеличился, что является позитивным фактором.
И, конечно, в том смысле, что время, времена и ситуация сложные. Вот почему правительство с самого начала взяло на себя два важнейших приоритета. Это необходимо для обеспечения безопасности нашей страны. Посредством безопасности мы на самом деле обеспечиваем чувство защищенности. Мы даем уверенность народу Эстонии, предпринимателям Эстонии и новым предпринимателям, которые потенциально хотят инвестировать сюда, в том, что вести бизнес в Эстонии возможно и безопасно.
Еще одним важным приоритетом для этого правительства является конкурентоспособность нашей экономики и конкурентная деловая среда. Например, конкретные примеры: будучи министром экономики, я также запустил конкретный план действий на этот год, который касается 45 различных пунктов, таких как изменения в законодательстве, виды деятельности, изменения в нормативных актах и способы повышения конкурентоспособности нашей экономики.
Конкретные примеры того, что мы уже реализовали в правительстве, включают оборонный фонд в размере 100 миллионов евро. Недавно был открыт крупный инвестиционный фонд объемом 160 миллионов евро. Это означает, что если этот фонд будет полностью реализован, то в течение следующих четырех лет он принесет в экономику Эстонии порядка миллиарда евро дополнительных инвестиций. Таких видов деятельности много. В этом году запланировано 45 конкретных мероприятий, и они были реализованы не только мной или Министерством экономики. Это было сделано в сотрудничестве с предпринимателями.
В начале апреля я планирую провести еще один круглый стол, на котором мы проанализируем уже проделанную работу. Кроме того, мы попросим профессиональные ассоциации, предприятия высказать свое мнение о том, что еще можно сделать.
С новым правительством мы договариваемся о том, что сделаем налоговую среду Эстонии снова простой, единообразной и понятной. Мы отменим налог на прибыль предприятий в размере 2%, который должен был быть введен со следующего года, а это значит, что налоговая система Эстонии останется лучшей в ОЭСР, как это было на протяжении 11 лет.
Наша цель - создать экономику, основанную на знаниях, в которой мы создаем более высокую добавленную стоимость. Наше правительство не управляет экономикой, но мы создаем среду, в которой предприниматели могут действовать и управлять максимально просто, свободно и легко, способствуя развитию экономики Эстонии.
ВЛАДИМИР АРХИПОВ: Я спрошу о морских ветропарках. Собираетесь ли вы их развивать? Что это даст эстонскому потребителю? На данный момент, скажем так, у обывателя сложилось такое представление, что мы инвестируем деньги налогоплательщиков в частный сектор для строительства ветряных электростанций, а потом будем платить за это еще больше. Так ли это?
И второй вопрос: мы знаем, что еще нет исследований о влиянии ветропарков и морских ветропарков на объекты Сил обороны. Собираетесь ли вы провести их до того, как, образно говоря, ковш вонзится в землю?
ЭРККИ КЕЛЬДО: Мы не будем развивать морские ветропарки так, как этого хотели социал-демократы в предыдущем правительстве.
Однако важно то, что энергия является очень важным ресурсом для нашей чистой промышленности, для высокого уровня конкурентоспособности, а это значит, что она также стала приоритетом в Европе. В Европе готовится соглашение о чистой промышленности, которое предоставит новые дополнительные условия и возможности для строительства новых производственных мощностей.
Сегодня на энергетическом рынке Европы очень мало новых производственных мощностей строится без различных субсидий и гарантий. Это означает, что мы - как правительство Эстонии, так и общество в целом - должны вместе обсудить, какая энергия будет наиболее эффективной, доступной и чистой для потребителей в будущем.
Кроме того, мы должны учитывать, что если новые умные отрасли промышленности захотят инвестировать сюда - к примеру, посредством тех же масштабных инвестиционных мер - и захотят создать здесь рабочие места с высокой добавленной стоимостью, им понадобятся стабильные, предсказуемые и доступные цены на энергоносители в будущем. И что там скрывать, очень многие рынки, на которые эстонские предприниматели экспортируют различные продукты и услуги, также хотели, чтобы эта энергия была чистой, то бишь зеленой. Это та деятельность, которой мы систематически занимаемся в правительстве под руководством Министерства климата... Но мы очень внимательно следим за общим влиянием экономики на наш энергетический портфель.
Эстония обладает максимально разнообразным энергетическим портфелем, включающим ветровую и солнечную энергию, возможности накопления и управляемые мощности, что позволяет нам гарантировать максимально доступную и стабильную цену на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Я считаю, что благодаря соглашению о чистой промышленности, инициированному в Европе, появятся эти новые возможности, так что мы сможем получить здесь дополнительные производственные мощности, и это также даст возможность для дальнейших инвестиций.
АНАСТАСИЯ КОВАЛЕНКО-КЫЛВАРТ (Центристская партия): Для стимулирования экономики в регионе Ида-Вирумаа был создан фонд справедливого перехода, а Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) недавно выделил 39 миллионов евро компании "Greenful", которая связана с политиком из "Eesti 200" Тармо Таммом и одним из акционеров которой также является его однопартиец, вице-мэр Таллинна Маргот Роозе. "Greenful" получила от EIS рекордную субсидию - 39 миллионов, хотя обычно лимит составляет 13 миллионов. Чтобы обойти это правило, с разницей в десять дней были созданы три разные компании, а затем менее чем через два месяца были представлены три разных проекта.
Тармо Тамм, конечно, сегодня утверждает, что он не имеет отношения к этой компании и что он уже продал свою долю. Но вот в ноябре под вашим руководством состоялся официальный визит Эстонской Республики в Саудовскую Аравию с бизнес-делегацией, в которую входил Тармо Тамм, а также его сын. И интересным образом, согласно официальной информации, его сын представлял ту самую компанию "Greenful", которая получила 39 миллионов евро поддержки.
Но пикантной эту тему делает одно обстоятельство: по словам руководителя компании, он ничего не знал об этом представительстве и даже не знаком с сыном Тармо Тамма. Странным образом, на заседании специальной антикоррупционной комиссии Тармо Тамм даже не вспомнил, как он оказался в составе официальной делегации, но подтвердил, что сам предложил включить своего сына в состав бизнес-делегации.
А в EIS также подтвердили, что соответствующее предложение поступило от Министерства экономики где-то за четыре-пять дней до начала визита, и они даже не проверили, имел ли сын Тармо Тамма какую-либо связь с компанией или нет. Но в любом случае утверждения Тармо Тамма о том, что он не связан с "Greenful", сейчас не звучат правдоподобно, ведь тогда зачем он предложил взять с собой в поездку своего сына, попросив его представлять "Greenful", хотя компания об этом не просила и не знала?
И у меня к вам вопрос, как Тармо Тамм оказался в вашей делегации и как это возможно, что в составе бизнес-делегации был человек, представлявший компанию "Greenful", но о котором сама компания ничего не знала?
ЭРККИ КЕЛЬДО: Я не Тармо Тамм и я не знаю ни о семейных отношениях Тармо Тамма, ни о его так называемых деловых отношениях, кто является его деловыми партнерами, а кто нет. Об этом вам действительно стоит спросить у Тармо Тамма.
Как люди попадают в бизнес-делегацию, то это… министр не формирует и не организует бизнес-делегацию. Для этого есть чиновники в Фонде предпринимательства и инноваций или в Министерстве экономики.
Однако я определенно скажу, и я говорил это везде и всем предпринимателям, что моя задача, как и всего правительства, на самом деле заключается в том, чтобы помогать эстонским предпринимателям как на внутренних рынках, так и в открытии новых экспортных рынков, так сказать, открывать двери, налаживать связи. В этом смысле этот призыв ко всем предпринимателям, что если будут различные визиты, где действительно можно найти новые экспортные рынки, - в качестве конкретного примера я даже привнес в кабинет правительства республики хорошую практику деловой дипломатии, где четко изложены основные посылы эстонского государства, мероприятия, которые все высокопоставленные государственные чиновники, включая вашего хорошего коллегу, когда выезжаете за границу, могут использовать для того, чтобы похвалить нашу бизнес-среду, привлечь сюда инвестиции и помочь эстонским предпринимателям на самом деле открыть эти рынки за рубежом.
Что касается того, кто представлял ту или иную компанию, я не могу сказать. Это должны сказать сами те люди, о которых идет речь, и я уверен, что они охотно дадут вам ответы.
Но сейчас также очень важно разобраться в фактах. Как человек, который сам изучал юриспруденцию, вы прекрасно знаете, что ни одна компания не получила 39 миллионов в рамках фонда справедливого перехода. Очень важно знать, что - начнем с самого начала - все решения и действия там, так сказать, были приняты до моего вступления в должность, но я все равно их проясню. Меры поддержки фонда справедливого перехода были публичными, информативными и доступными всем участникам рынка на абсолютно одинаковых условиях. Эти три конкретные компании, о которых идет речь, - очень важно отметить - эти все три компании являются разными юридическими лицами и подали заявку на эту поддержку, так сказать, независимо друг от друга.
Точно так же важно отметить, что все эти три различных юридических лица являются независимыми компаниями, которые могут действовать независимо друг от друга. Да, в этом есть большая логика, поскольку можно создать более высокую добавленную стоимость через общую цепочку поставок, но крайне важно, чтобы это были три разных юридических лица, которые также действуют самостоятельно.
И еще, конечно, важно сказать, что эта поддержка как таковая ниже совокупных затрат. Другими словами, если предприниматели хотят инвестировать в Ида-Вирумаа, то инвесторы сами должны вложить более половины денег. Фонд справедливого перехода был создан именно для того, чтобы диверсифицировать и разнообразить экономическую среду Ида-Вирумаа в целом, то есть будь то новые производственные мощности, будь то туристические услуги, будь то, скажем так, общие вопросы жизненной среды - это было основной причиной создания фонда справедливого перехода, и, по сути, все эти условия были предложены и открыто доведены до сведения всех предпринимателей, чтобы эти инвестиции пришли туда.