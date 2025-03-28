Апрельские пенсии поступят получателям позже - 7 апреля, но уже повышенные

Правительство одобрило законопроект, согласно которому с 1 апреля пенсии увеличатся на 5,7 процента. В результате индексации средняя пенсия по старости вырастет до 817 евро, а народная пенсия - до 393 евро.

Так же, как и размер пенсии, повышение пенсии в результате индексации у каждого будет разным. Цель индексации - поддерживать пенсии в равновесии с изменением зарплат и цен. "При индексации увеличиваются как базовая часть пенсии, так и годовой коэффициент. Базовая часть - это основа пенсии, она одинакова для всех получателей пенсии по старости, - объясняет руководитель пенсионного направления Департамента социального страхования Алла Химма. - Годовой коэффициент же влияет на размер пенсии в зависимости от вклада каждого человека в трудовую деятельность".

Департамент социального страхования пересчитает пенсии около 310 000 человек с учетом новых значений.

Химма напоминает, что 5 апреля в этом году выпадает на субботу. "С начала года действует новый порядок - если дата выплаты приходится на выходной день, то перечисления могут производиться в течение двух следующих рабочих дней. В апреле пенсии и социальные пособия будут переведены получателям в понедельник, 7 апреля", - сказала она.

В Департаменте социального страхования просят учитывать, что деньги могут поступать в течение всего понедельника, и планировать свои финансы соответственно.