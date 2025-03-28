Часто задаваемые вопросы в связи с непризнанием российских небиометрических паспортов

Смогут ли пересечь границу лица, находящиеся за границей, имеющие российский небиометрический паспорт и возвращающиеся в Эстонию в апреле?

Лицам с российским небиометрическим паспортом, не имеющим вида на жительство в Эстонии или другой стране Европейского союза, с 31.03.2025 будет запрещен въезд в Эстонию. Обладатели вида на жительство из Эстонии или другой страны Европейского союза могут ходатайствовать о получении биометрического паспорта до 30 сентября 2025 года, а до этого срока они могут въезжать в Эстонию и по небиометрическому паспорту.

Что будет с лицами, которые имеют вид на жительство и небиометрический паспорт и не обменяют их к 30 сентября 2025 года?

Лицо с российским небиометрическим паспортом может покинуть Эстонию после указанной даты, но не сможет без биометрического паспорта вернуться в Эстонию.

Как лицо с российским небиометрическим паспортом, но имеющее вид на жительство в Эстонии или в Европейском союзе, может ходатайствовать о получении биометрического паспорта?

Информацию о том, как ходатайствовать о получении биометрического паспорта, можно найти на сайте посольства Российской Федерации.

Могу ли я сейчас подать ходатайство о получении биометрического паспорта и продолжать пользоваться небиометрическим паспортом для пересечения эстонско-российской границы до получения биометрического паспорта?

Обладатели вида на жительство из Эстонии или другой страны Европейского союза могут ходатайствовать о получении биометрического паспорта до 30 сентября 2025 года, а до этого срока они могут въезжать в Эстонию и по небиометрическому паспорту. По всем вопросам, связанным с ходатайством о биометрическом паспорте, обращайтесь в посольство Российской Федерации. (vm.ee/ru)