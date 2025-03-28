С 31 марта 2025 года Эстонская Республика прекращает признание небиометрических заграничных паспортов Российской Федерации. Обладатели вида на жительство в Эстонии и других странах ЕС, которые в настоящее время пользуются российским небиометрическим заграничным паспортом, имеют время до 30 сентября 2025 года, чтобы подать заявление на получение биометрического паспорта.
Часто задаваемые вопросы в связи с непризнанием российских небиометрических паспортов
- С какого числа Эстония больше не признает небиометрические паспорта Российской Федерации?
Эстония прекращает признавать небиометрические зарубежные паспорта с 31 марта 2025 года. Обладатели вида на жительство в Эстонии и в других странах ЕС, которые в настоящее время пользуются российским небиометрическим зарубежным паспортом, смогут ходатайствовать о получении биометрического паспорта до 30 сентября 2025 года.
- В отношении кого действуют новые ограничения, связанные с небиометрическими паспортами?
Непризнание распространяется на всех владельцев небиометрических российских паспортов, независимо от возраста. Информацию о том, как ходатайствовать о получении биометрического паспорта, можно найти на сайте посольства Российской Федерации.
- Что произойдет, если человек не обменяет в предусмотренный срок свой российский небиометрический паспорт на биометрический паспорт?
Лицо, имеющее российский небиометрический паспорт и находящееся за пределами Эстонии, больше не сможет въехать в Эстонскую Республику. Лицо с российским небиометрическим паспортом, имеющее шенгенскую визу, может путешествовать во все страны Шенгенского соглашения, за исключением тех, которые не признают небиометрические паспорта. По состоянию на 21 марта такими странами являются Дания, Чехия и Эстония (информацию о признании проездных документов можно найти на сайте Европейской комиссии).
- Распространяется ли это решение и на граждан России, имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии? Потеряют ли их небиометрические паспорта свое действие в эстонских государственных учреждениях?
Непризнание проездного документа означает, что небиометрический паспорт не может быть использован для пересечения сухопутной, воздушной или водной границы Эстонии или для подачи ходатайства о визе в Эстонию.
- Смогут ли пересечь границу лица, находящиеся за границей, имеющие российский небиометрический паспорт и возвращающиеся в Эстонию в апреле?
Лицам с российским небиометрическим паспортом, не имеющим вида на жительство в Эстонии или другой стране Европейского союза, с 31.03.2025 будет запрещен въезд в Эстонию. Обладатели вида на жительство из Эстонии или другой страны Европейского союза могут ходатайствовать о получении биометрического паспорта до 30 сентября 2025 года, а до этого срока они могут въезжать в Эстонию и по небиометрическому паспорту.
- Что будет с лицами, которые имеют вид на жительство и небиометрический паспорт и не обменяют их к 30 сентября 2025 года?
Лицо с российским небиометрическим паспортом может покинуть Эстонию после указанной даты, но не сможет без биометрического паспорта вернуться в Эстонию.
- Как лицо с российским небиометрическим паспортом, но имеющее вид на жительство в Эстонии или в Европейском союзе, может ходатайствовать о получении биометрического паспорта?
Информацию о том, как ходатайствовать о получении биометрического паспорта, можно найти на сайте посольства Российской Федерации.
- Могу ли я сейчас подать ходатайство о получении биометрического паспорта и продолжать пользоваться небиометрическим паспортом для пересечения эстонско-российской границы до получения биометрического паспорта?
Обладатели вида на жительство из Эстонии или другой страны Европейского союза могут ходатайствовать о получении биометрического паспорта до 30 сентября 2025 года, а до этого срока они могут въезжать в Эстонию и по небиометрическому паспорту. По всем вопросам, связанным с ходатайством о биометрическом паспорте, обращайтесь в посольство Российской Федерации. (vm.ee/ru)