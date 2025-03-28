До конца марта зарегистрироваться на Нарвский городской забег можно по льготной цене

Какую бы цель вы перед собой ни ставили - насладиться бегом, установить личный рекорд или просто ощутить уникальную атмосферу Нарвы, - у нас найдется подходящая для вас дистанция.

10 км - беги сквозь историю!

На этой дистанции вы можете пробежать по территории Кренгольмской мануфактуры, промышленное наследие и история которой предлагают неповторимые виды. Кроме того, трасса поведет по Старому городу Нарвы и променаду, где сможете насладиться особой атмосферой города. 10-километровая дистанция подходит и любителям, и опытным бегунам, желающим насладиться историческими местами и городскими пейзажами.

5 км - быстрая и по силам каждому бегуну!

Если предпочитаете дистанцию покороче, то эта - именно для вас! Дистанция 5 км хорошо подходит как для начинающих, так и для тех, кто любит более быстрый бег. Пробегая по центру Нарвы, вы сможете ощутить особую атмосферу этого города, насладиться его уникальными видами, пробегая по променаду, мимо Нарвского колледжа и ратуши, а также по Петровской площади.

Бег на милю (1609 м) - легендарный спринт в Эккекюла!

Это хорошая возможность опробовать одну из самых легендарных в мире беговых дистанций. Забег на милю состоится 28 июня в спортивном центре Эккекюла, вы протестируете свою скорость и насладитесь радостью бега. Подходит как опытным бегунам, так и тем, кто только начинает и хочет выбрать дистанцию, которую смогут пробежать от начала до конца.

Расписание забегов позволяет участвовать на всех трех дистанциях, а значит, в Нарве вы можете получить три уникальные медали!

Вы готовы к беговому приключению в Нарве? Зарегистрируйтесь сегодня и начните подготовку!

Тур льгот заканчивается 31 марта - зарегистрируйтесь сразу, чтобы по льготной цене обеспечить себе место в крупнейшем в Ида-Вирумаа мероприятии активного движения!