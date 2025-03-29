Многие из нас помнят времена, когда электричество стоило копейки. Времена дешевой электроэнергии давно прошли, но она по-прежнему остается мечтой многих людей. Ежедневное сравнение с низкими ценами на электроэнергию в Финляндии, где уровень жизни намного выше, чем у нас, так или иначе волнует многих.
Хейко Пыдерсалу: Ида-Вирумаа должен взять на себя роль лидера в общинной энергетике
Сегодня существуют различные способы производства собственной экологически чистой и недорогой энергии. Более того, энергию можно производить совместно с соседями или даже всей деревней. Вы, вероятно, слышали о т.н. общинной энергетике или о возможностях участия в производстве возобновляемой энергии через кооперативы возобновляемой энергии. В Европе общинная когенерация является растущей тенденцией, поскольку идея объединить усилия по удовлетворению своих потребностей в электроэнергии путем совместной работы в рамках привлекает многих.
В Эстонии такие инициативы, как приобретение электровелосипедов, электромобилей или пунктов зарядки электромобилей для общин с использованием коллективно заработанных доходов от энергии или развитие общинных центров, все еще находятся в зачаточном состоянии.
В прошлом году Вирумааский инновационный центр цифровых и зеленых технологий (VIDRIK) Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета по заказу НКО "Eesti Roheline Liikumine" провел исследование целесообразности создания и развития кооперативов возобновляемых источников энергии в Ида-Вирумаа. Мы также можем использовать знания, которые собрали в рамках исследовательской меры фонда справедливого перехода (ÕÜF) по исследованию малой энергетики. При поддержке исследовательской программы Эстонской академии наук в Вирумааском колледже создается лаборатория для организации исследований в области малой энергетики, а также тестирования и пилотирования решений.
В ходе исследования сначала были сопоставлены предыдущие документы по исследованиям и разработкам в области общинной энергетики. Также были проанализированы климатические условия Ида-Вирумаа для производства солнечной энергии и представлен обзор технологий производства и хранения солнечной энергии. Также были рассчитаны величины инвестиционных затрат и их рентабельность.
В ходе исследования мы опросили около 30 представителей различных учреждений, организаций и предприятий Ида-Вирумаа, которые уже занимаются возобновляемой энергетикой или могут заинтересоваться этой темой в будущем.
"В Ида-Вирумаа нет никаких правовых, климатических или технологических препятствий для развития общинной энергетики".Хейко Пыдерсалу, руководитель Вирумааского инновационного центра цифровых и зеленых технологий (VIDRIK) при Вирумааском колледже Таллиннского технического университета
81% респондентов посчитали развитие возобновляемой энергетики в Ида-Вирумаа необходимым и неизбежным, поскольку это поспособствует улучшению состояния окружающей среды и снижению негативного воздействия энергетики в уезде. Это также обеспечивает энергетическую независимость и независимость от колебаний цен на энергоносители. У сообществ также появятся новые возможности для совместного создания благ и получения дохода, а уезд станет более привлекательным.
Возможности развития возобновляемой энергетики и общинной энергетики в уезде считаются хорошими. Есть люди и организации, заинтересованные в развитии общинной энергетики. Существует множество бывших промышленных зон, где можно установить солнечные батареи или ветряные турбины. Кроме того, имеется исторический опыт производства энергии.
В отличие от остальной Эстонии, в нашем уезде есть садоводческие кооперативы и квартирные товарищества, которые уже совместно покупают электроэнергию, но пока не начали совместно производить собственную электроэнергию. Также существует ряд мер поддержки, которые можно использовать для развития общинной энергетики.
В качестве положительного момента отмечается, что в Ида-Вирумаа нет никаких юридических, климатических или технологических препятствий для развития общинной энергетики. Любой желающий может довольно легко начать производить собственную электроэнергию из солнца, став микропроизводителем. Препятствием для развития солнечных и ветровых электростанций, скорее, является существующая в уезде энергетическая инфраструктура, которая не была создана с учетом потребностей разрозненных мелких производителей. А также ограничения, связанные с гособороной, которые не позволяют строить солнечные и ветровые электростанции повсеместно в Ида-Вирумаа.
Несмотря на вышеупомянутые ограничения, производство зеленой энергии в уезде все же возможно. В Эстонии солнце не светит круглый год, но быстро развивающиеся решения по хранению энергии создают гибкость для прибыльного производства электроэнергии из солнца и ветра. Производство электроэнергии в энергетических кооперативах, конечно, требует денег и воли, но также подходящего местоположения, готовности к сотрудничеству и подходящих технологий. Деятельность становится тем прибыльнее, чем больше произведенной электроэнергии можно потребить на месте.
Исследование выявило позитивное отношение, однако на практике совместное производство электрической и тепловой энергии не получило развития. Почему?
Причин несколько. Хотя в уезде уже много лет существуют планы на этот счет, общеуездный план действий так и не был разработан. До сих пор в развитии энергетических сообществ в нашем уезде принимали участие лишь несколько энтузиастов. Например, в районе Тудулинна волости Алутагузе инициирован проект по созданию энергетического сообщества, но реальных результатов и положительных примеров пока нет.
Интерес и осведомленность людей о сотрудничестве невысоки. Не понимают, зачем производить электроэнергию совместно, если любой желающий может делать это самостоятельно. Положительные примеры ряда европейских стран остаются далекими и не могут быть повторены один в один.
Поэтому нам нужны местные истории успеха, которые помогут развеять предрассудки и сомнения и будут способствовать совместному производству электроэнергии. С этой целью необходимо уделить больше внимания развитию общинной энергетики в уезде и определить его как приоритетную деятельность на уровне уезда. Это позволило бы направить меры поддержки на конкретную деятельность, определить ответственных лиц и развивать необходимую экспертную поддержку. Это также позволит действовать более активно в плане повышения осведомленности и информирования.
Первым шагом может стать реализация одного-двух успешных пилотных проектов. Важно получить реальный опыт и увидеть положительные результаты, которые могут стать толчком для реализации последующих успешных проектов и изменений в Ида-Вирумаа.
У Ида-Вирумаа есть все предпосылки стать лидером в области инновационных решений по производству, потреблению и управлению зеленой энергией в Эстонии.