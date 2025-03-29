Хейко Пыдерсалу: Ида-Вирумаа должен взять на себя роль лидера в общинной энергетике

Несмотря на вышеупомянутые ограничения, производство зеленой энергии в уезде все же возможно. В Эстонии солнце не светит круглый год, но быстро развивающиеся решения по хранению энергии создают гибкость для прибыльного производства электроэнергии из солнца и ветра. Производство электроэнергии в энергетических кооперативах, конечно, требует денег и воли, но также подходящего местоположения, готовности к сотрудничеству и подходящих технологий. Деятельность становится тем прибыльнее, чем больше произведенной электроэнергии можно потребить на месте.

Исследование выявило позитивное отношение, однако на практике совместное производство электрической и тепловой энергии не получило развития. Почему?

Причин несколько. Хотя в уезде уже много лет существуют планы на этот счет, общеуездный план действий так и не был разработан. До сих пор в развитии энергетических сообществ в нашем уезде принимали участие лишь несколько энтузиастов. Например, в районе Тудулинна волости Алутагузе инициирован проект по созданию энергетического сообщества, но реальных результатов и положительных примеров пока нет.

Интерес и осведомленность людей о сотрудничестве невысоки. Не понимают, зачем производить электроэнергию совместно, если любой желающий может делать это самостоятельно. Положительные примеры ряда европейских стран остаются далекими и не могут быть повторены один в один.

Поэтому нам нужны местные истории успеха, которые помогут развеять предрассудки и сомнения и будут способствовать совместному производству электроэнергии. С этой целью необходимо уделить больше внимания развитию общинной энергетики в уезде и определить его как приоритетную деятельность на уровне уезда. Это позволило бы направить меры поддержки на конкретную деятельность, определить ответственных лиц и развивать необходимую экспертную поддержку. Это также позволит действовать более активно в плане повышения осведомленности и информирования.

Первым шагом может стать реализация одного-двух успешных пилотных проектов. Важно получить реальный опыт и увидеть положительные результаты, которые могут стать толчком для реализации последующих успешных проектов и изменений в Ида-Вирумаа.

У Ида-Вирумаа есть все предпосылки стать лидером в области инновационных решений по производству, потреблению и управлению зеленой энергией в Эстонии.