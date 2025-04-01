"Enefit Power", дочернее предприятие "Eesti Energia", рассматривает возможность начать производство электроэнергии из пеллет, то бишь древесных гранул, на трех энергоблоках Эстонской электростанции. В этом случае, в отличие от сланца, не потребуется приобретать квоты на выбросы углерода, из-за чего себестоимость электроэнергии, производимой из сланца, резко выросла.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что думаете о плане использовать древесные топливные гранулы при производстве электроэнергии на Нарвских электростанциях?
Министр финансов (одновременно также общее собрание "Eesti Energia") Юрген Лиги:
- Это вызывает сомнения. Нужно посмотреть расчеты. Это деловое решение. Но это не считается возобновляемой энергией.
Я не имел возможности изучить этот проект. Если рассматривать его как управляемый элемент в энергетической системе, то это имеет смысл, но если это основной источник энергии, то сомнительно, что он будет достаточен как элемент возобновляемой энергии. Нужно еще посмотреть, что они под этим подразумевают. Производство пеллет само по себе также довольно затратно. Но я спрошу об этом у исполнительного руководства.