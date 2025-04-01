ОДИН ВОПРОС Что думаете о плане использовать древесные топливные гранулы при производстве электроэнергии на Нарвских электростанциях?

Я не имел возможности изучить этот проект. Если рассматривать его как управляемый элемент в энергетической системе, то это имеет смысл, но если это основной источник энергии, то сомнительно, что он будет достаточен как элемент возобновляемой энергии. Нужно еще посмотреть, что они под этим подразумевают. Производство пеллет само по себе также довольно затратно. Но я спрошу об этом у исполнительного руководства.