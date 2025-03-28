В Эстонии решили пересчитать все бани по-черному

- Мы спрашиваем людей, как они ходят в баню, когда были построены их бани, что они делают в бане, используют ли веники, зовут ли в баню других жителей деревни, занимаются ли в бане целительством. Все это является частью культурного наследия, и именно это мы хотим узнать: как люди используют баню в наше время, - пояснил переписчик бань Марко Пуксинг.