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В Эстонии решили пересчитать все бани по-черному

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Традиция бани по-черному в регионе Старый Вырумаа уже десять лет числится в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Традиция бани по-черному в регионе Старый Вырумаа уже десять лет числится в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Фото: savvusann.ee

По инициативе Совета по черным баням Старого Вырумаа, в Эстонии решили выяснить, сколько таких бань в Эстонии вообще, пишет rus.err.

- Мы спрашиваем людей, как они ходят в баню, когда были построены их бани, что они делают в бане, используют ли веники, зовут ли в баню других жителей деревни, занимаются ли в бане целительством. Все это является частью культурного наследия, и именно это мы хотим узнать: как люди используют баню в наше время, - пояснил переписчик бань Марко Пуксинг.

Сбор данных будет вестись до конца года. Сообщить о бане можно на сайте savvusann.ee.

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