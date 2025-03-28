Три входа в торговый центр "Pargi Keskus", крупнейший в Йыхви, получили названия по итогам народного голосования. В январе был объявлен конкурс на поиск названий для входов, а затем отобранные жюри предложения были вынесены на публичное голосование.
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Входы в "Pargi Keskus" получили названия
Наибольшее количество голосов (403) получили названия "Pargi" (вход со стороны парка), "Hariduse" (вход со стороны образовательного городка) и "Kultuuri" (вход со стороны музыкальной площади и концертного дома).