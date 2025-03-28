На сессии Нарвского городского собрания 27 марта был принят порядок финансирования услуг, связанных с душевным здоровьем, согласно которому нарвитяне смогут получить поддержку для психологического, кризисного, семейного консультирования и семейной терапии, пишет портал gazeta.ee.
Нарвитянам выделили 86 тысяч евро на психологическую помощь
В течение года жители Нарвы смогут самостоятельно выбирать специалиста и получить поддержку на 10 сеансов, каждый продолжительностью до 90 минут. Услуги должны быть оказаны в течение 6 месяцев с момента первого сеанса. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета, а в некоторых случаях потребуется личный вклад получателя.
На реализацию проекта в бюджете Нарвы на 2025 год заложено 86 288 евро.
- Раньше подобные услуги финансировались за счет различных проектов, но с этого года государство централизовано выделило средства на подобные услуги, - сообщила директор Департамента социальной помощи Кристи Мюрк.