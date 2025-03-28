Нарвитянам выделили 86 тысяч евро на психологическую помощь

В течение года жители Нарвы смогут самостоятельно выбирать специалиста и получить поддержку на 10 сеансов, каждый продолжительностью до 90 минут. Услуги должны быть оказаны в течение 6 месяцев с момента первого сеанса. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета, а в некоторых случаях потребуется личный вклад получателя.