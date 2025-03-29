В принятом Йыхвиским волостным собранием бюджете этого года предусмотрены деньги на создание первого этапа парка Борнхёэ, который не удалось осуществить в прошлом году из-за чрезмерной дороговизны.
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Парк Борнхёэ Йыхви создаст на деньги займа
В принятом в конце февраля бюджете предусмотрено взятие кредита в размере 432380 на различные проекты. Из этих денег 75000 евро планируют израсходовать на выполнение первого этапа парка, создаваемого в зеленой зоне между волостным домом и домом суда.