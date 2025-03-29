Парк Борнхёэ Йыхви создаст на деньги займа

Такая скульптура Эдуарда Борнхёэ должна в будущем украсить парк между Йыхвиским волостным управлением и домом суда. В данном случае речь идет об эскизе скульптора Айвара Симсона. Идет сбор пожертвований для создания скульптуры. При желании свое пожертвование можно перечислить на счет Общества Йыхвиского музея EE172200221048867181 в "Swedbank" с пометкой "Bornhöhe".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik