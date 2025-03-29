Сб, 29.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Парк Борнхёэ Йыхви создаст на деньги займа

Copy
Такая скульптура Эдуарда Борнхёэ должна в будущем украсить парк между Йыхвиским волостным управлением и домом суда. В данном случае речь идет об эскизе скульптора Айвара Симсона. Идет сбор пожертвований для создания скульптуры. При желании свое пожертвование можно перечислить на счет Общества Йыхвиского музея EE172200221048867181 в "Swedbank" с пометкой "Bornhöhe".
Такая скульптура Эдуарда Борнхёэ должна в будущем украсить парк между Йыхвиским волостным управлением и домом суда. В данном случае речь идет об эскизе скульптора Айвара Симсона. Идет сбор пожертвований для создания скульптуры. При желании свое пожертвование можно перечислить на счет Общества Йыхвиского музея EE172200221048867181 в "Swedbank" с пометкой "Bornhöhe". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В принятом Йыхвиским волостным собранием бюджете этого года предусмотрены деньги на создание первого этапа парка Борнхёэ, который не удалось осуществить в прошлом году из-за чрезмерной дороговизны.

В принятом в конце февраля бюджете предусмотрено взятие кредита в размере 432380 на различные проекты. Из этих денег 75000 евро планируют израсходовать на выполнение первого этапа парка, создаваемого в зеленой зоне между волостным домом и домом суда.

Волость готовится объявить тендер

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх