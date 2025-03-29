ПОВЗДОРИЛИ Технический сбой вызвал ожесточенную перепалку между кохтла-ярвескими политиками

В начале заседания в четверг член оппозиционной фракции "Restart Kohtla-Järve" директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, участвовавший в заседании онлайн, выступил с длинной критической речью о неэффективном управлении городской системой образования. По содержанию она во многом совпадала со статьей-мнением, написанной им и Маре Роозилех, другим членом горсобрания директором Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, которая была опубликована в "Северном побережье" 20 марта.