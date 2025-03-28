Партнеры по коалиции - Партия реформ и Eesti 200 - достигли договоренности продолжить реформу по переходу на обучение на эстонском языке в соответствии с действующим планом и дополнительно повысить зарплаты учителей в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.
Новая парламентская коалиция планирует дополнительно повысить зарплаты учителям в Ида-Вирумаа
Также будет продолжена реформа профессиональных училищ, которые в будущем станут крупными образовательными центрами.
"Принципиально важны вопросы учителей, финансирования зарплат учителей, чтобы мы все-таки могли договориться о долгосрочных договоренностях, не только на один год", - сказала министр образования Кристина Каллас.
Для финансирования программы по переходу на на обучение на эстонском языке коалиция договорилась больше привлекать частный капитал - сотрудничать с предпринимателями, а также рассмотреть детальнее предложение Совета ректоров о налоговых льготах для пожертвований государственным университетам или научным учреждениям.