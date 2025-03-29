Начальник службы по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт предупредил об использовании мошенниками двухэтапной схемы обмана. Если раньше мошенники сразу просили PIN-коды и пароли, то теперь они сначала звонят, например, от лица сотрудников Smart-ID, и говорят, что возникли какие-то проблемы, но не просят никакой конфиденциальной информации или денег. Через некоторое время они звонят снова - уже якобы из банка, и говорят, что на счете замечены подозрительные операции, пишет rus.err.