Эстонский стартап вошел в число важнейших для ЕС

Отобранные Европейской комиссией 47 стратегических проектов поддерживают реализацию регламента о критически важных сырьевых материалов, цель которого - обеспечить, чтобы к 2030 году добыча, обработка и вторичная переработка такого сырья в Европе обеспечивали соответственно 10, 40 и 25 процентов спроса ЕС, пишет rus.err.