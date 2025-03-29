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Эстонский стартап вошел в число важнейших для ЕС

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Уменьшение выбросов СО2 - одна из основных тем стратегического развития ЕС
Уменьшение выбросов СО2 - одна из основных тем стратегического развития ЕС Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Отобранные Европейской комиссией 47 стратегических проектов поддерживают реализацию регламента о критически важных сырьевых материалов, цель которого - обеспечить, чтобы к 2030 году добыча, обработка и вторичная переработка такого сырья в Европе обеспечивали соответственно 10, 40 и 25 процентов спроса ЕС, пишет rus.err.

Среди отобранных проектов и эстонский стартап технологического сектора UP Catalyst, цель которого - преобразовать парниковый газ CO2 в графит для использования в батареях.

Присвоение статуса стратегического проекта означает упрощение процедуры получения разрешений и более легкий доступ к финансированию.

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