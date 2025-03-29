В Эстонии растет потребность в иностранной рабочей силе

С 2019 по 2023 год число иностранных работников на эстонском рынке труда почти удвоилось. В 2023 году в Эстонии трудилось в общей сложности 66 400 иностранных рабочих, что составляет 9 процентов от общей занятости. Без украинских беженцев прирост, вероятно, был бы меньше, хотя доля иностранной рабочей силы увеличилась до 7 процентов уже к 2021 году.

Аналитик Эстонской профессиональной палаты OSKA Андрес Вийя считает, что в ближайшее десятилетие потребность в иностранной рабочей силе вырастет: "Устойчивое развитие экономики и общества Эстонии зависит в числе прочего от наличия и качества рабочей силы. В то же время население Эстонии стареет, а число молодых людей, выходящих на рынок труда, недостаточно для того, чтобы покрыть число тех, кто его покидает".

По его мнению, государство может уменьшить нехватку рабочей силы с помощью различных мер, но внутренние ресурсы все же ограничены, и привлечение иностранной рабочей силы в определенной степени необходимо.

По оценкам OSKA, ежегодно до 2035 года на эстонском рынке труда будет не хватать около 1400 ведущих специалистов. Наибольшая нехватка рабочей силы будет наблюдаться в сфере информационно-коммуникационных технологий, образования, здравоохранения и обрабатывающей промышленности. В сфере инфотехнологий и обрабатывающей промышленности нехватку можно сократить за счет привлечения иностранных работников.

В области квалифицированной рабочей силы нехватка будет составлять 700 человек в год. В то же время ожидается, что с годами объем неквалифицированного труда будет уменьшаться.