В субботу в Нарва-Йыэсуу спасатели боролись с крупным ландшафтным пожаром

В субботу днем спасатели получили около 20 вызовов о лесных пожарах. Большинство этих пожаров началось из-за костра, от которого загорелась окружающая растительность, или из-за того, что искры попали в поленницу. Тушению пожара иногда мешают сильные ветры. В нескольких случаях под угрозой оказались дома людей. Самый крупный лесной пожар произошел в Нарва-Йыэсуу недалеко от города Силламяэ, где спасатели оценили площадь возгорания почти в 9 гектаров.

- Прекрасная весенняя погода располагает к разведению костров на открытом воздухе. Однако важно помнить, что при разведении костров необходимо всегда соблюдать технику безопасности. Следует особенно внимательно относиться к погодным условиям - в ветреную погоду лучше вообще воздержаться от разведения костров, - пояснил глава Спасательного управления Тармо Вольтейн.