Солнечный субботний день принес много хлопот спасателям, которые боролись с лесными пожарами, начавшимися из-за костров. Спасатели напоминают, что при разведении костра необходимо соблюдать правила безопасности, а в ветреную погоду стоит подумать об отказе от костра.
В субботу в Нарва-Йыэсуу спасатели боролись с крупным ландшафтным пожаром
В субботу днем спасатели получили около 20 вызовов о лесных пожарах. Большинство этих пожаров началось из-за костра, от которого загорелась окружающая растительность, или из-за того, что искры попали в поленницу. Тушению пожара иногда мешают сильные ветры. В нескольких случаях под угрозой оказались дома людей. Самый крупный лесной пожар произошел в Нарва-Йыэсуу недалеко от города Силламяэ, где спасатели оценили площадь возгорания почти в 9 гектаров.
- Прекрасная весенняя погода располагает к разведению костров на открытом воздухе. Однако важно помнить, что при разведении костров необходимо всегда соблюдать технику безопасности. Следует особенно внимательно относиться к погодным условиям - в ветреную погоду лучше вообще воздержаться от разведения костров, - пояснил глава Спасательного управления Тармо Вольтейн.
Он добавил, что в сухую погоду для несчастного случая достаточно всего лишь мгновения - ветер переносит искры от костра на сухую почву, и может начаться масштабный пожар. Аналогичным образом, брошенный и не потушенный должным образом окурок также может стать причиной пожара. Вольтейн отметил, что несоблюдение правил безопасности и халатность могут привести к штрафам, а также к пожарам. Сумма, которую необходимо заплатить за нарушение требований безопасности в упрощенном порядке, составляет 80 евро. "Штраф, налагаемый в упрощенном порядке, является средством воздействия, используемым для того, чтобы заставить жителей соблюдать требования безопасности в целях предотвращения нанесения ущерба их имуществу или природе", - добавил спасатель.
Чтобы не допустить перерастания костра в пожар, необходимо помнить и соблюдать следующие правила безопасности:
- Территорию вокруг костра следует очистить от легковоспламеняющихся материалов, чтобы предотвратить возгорание от открытого пламени, высоких температур или искр.
- При разведении костра необходимо следить за направлением и скоростью ветра. Если существует риск, что ветер может унести искры от костра, разведение костра следует отложить на другое время.
- Необходимо контролировать пожар и держать под рукой огнетушитель — например, ведро с водой, огнетушитель или шланг, наполненный водой.
- Открытый огонь ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, даже на мгновение. Его можно дожечь до конца, потушив водой или засыпав песком, например.
- Важно следить за тем, чтобы костер не стал причиной пожара.
- Любое сжигание отходов опасно и запрещено на всей территории Эстонии.