В Нарве вновь ищут директора для ДК "Ругодив"

Ранее в Нарве уже несколько раз объявляли конкурс на эту должность, но безрезультатно. Последняя попытка была сделана в конце 2023 года, но весной 2024 года стало известно, что и она провалилась.

- Сейчас мы изменили конкурсные условия. Раньше требовалось наличие трехлетнего опыта руководства государственным или муниципальным учреждением, что давало преимущество нынешнему и.о. директора - госпоже Каврус, которая руководила Школой для взрослых. А нынешние условия более гибкие, - сказала мэр Катри Райк.

Прием заявлений от кандидатов продлится до 30 апреля. Среди требований к потенциальному директору - опыт работы в сфере культуры не менее трех лет, опыт руководства или наличие компетенций в управлении, степень магистра, а также знание эстонского языка на уровне С1.