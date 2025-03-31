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Превышение разрешенного срока пребывания в Эстонии дорого обошлось россиянам

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Нарвский пограничный пункт.
Нарвский пограничный пункт. Фото: Ilja Smirnov

29 марта на Нарвском пограничном пункте пограничники, проверяя документы покидающего Эстонию гражданина России, обнаружили, что тот незаконно находился в Эстонии один день.

Для него составили предписание о выезде из Эстонии, а также установили годовой запрет на въезд в зону Шенгена и выписали штраф в размере 360 евро

В тот же день на Нарвском пограничном пункте при проверке документов покидающего Эстонию гражданина России пограничники обнаружили, что тот находился незаконно находился в Эстонии два дня. Для него составили предписание о выезде из Эстонии, а также установили трехлетний запрет на въезд в зону Шенгена и выписали штраф в размере 1600 евро.

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