29 марта на Нарвском пограничном пункте пограничники, проверяя документы покидающего Эстонию гражданина России, обнаружили, что тот незаконно находился в Эстонии один день.
Превышение разрешенного срока пребывания в Эстонии дорого обошлось россиянам
Для него составили предписание о выезде из Эстонии, а также установили годовой запрет на въезд в зону Шенгена и выписали штраф в размере 360 евро
В тот же день на Нарвском пограничном пункте при проверке документов покидающего Эстонию гражданина России пограничники обнаружили, что тот находился незаконно находился в Эстонии два дня. Для него составили предписание о выезде из Эстонии, а также установили трехлетний запрет на въезд в зону Шенгена и выписали штраф в размере 1600 евро.