Превышение разрешенного срока пребывания в Эстонии дорого обошлось россиянам

Для него составили предписание о выезде из Эстонии, а также установили годовой запрет на въезд в зону Шенгена и выписали штраф в размере 360 евро

В тот же день на Нарвском пограничном пункте при проверке документов покидающего Эстонию гражданина России пограничники обнаружили, что тот находился незаконно находился в Эстонии два дня. Для него составили предписание о выезде из Эстонии, а также установили трехлетний запрет на въезд в зону Шенгена и выписали штраф в размере 1600 евро.