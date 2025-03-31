Центристы попросят Юлле Мадизе инициировать конституционный надзор

"Будем просить канцлера права Юлле Мадизе инициировать конституционный надзор для проверки всей этой процедуры", - сказала в понедельник вице-председатель Центристской партии Яна Тоом в разговоре с Rus.ERR.

В случае конституционного надзора канцлер права контролирует, находятся ли законы, постановления и иные правотворческие акты в соответствии с Конституцией и законом.

В результате решения Рийгикогу избирательного права на местных выборах лишились около 150 000 постоянных жителей Эстонии.