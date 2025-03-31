В выходные Ида-Вирумаа пылал со всех концов

Вечером 28 марта в 19.30 поступило сообщение о том, что на улице Паэмурру в Нарве видны дым и пламя. Спасатели обнаружили ландшафтный пожар, который быстро распространялся из-за сухой травы. Спасатели потушили пожар, площадь которого составила почти 10 квадратных метров.

Буквально через четверть часа поступило сообщение о ландшафтный пожаре в деревне Вайвара в Нарва-Йыэсуу. Спасатели потушили пожар, охвативший площадь 200 квадратных метров.

В полдень в субботу спасатели получили вызов в деревню Перьятси в Нарва-Йыэсуу, недалеко от города Силламяэ, где было замечено сильное задымление. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составляла почти один гектар, также пламя охватило кустарники, а из-за сильного ветра низовой пожар быстро распространялся. По словам Аннели Ооне, руководителя по коммуникациям Спасательного департамента, пламя местами было очень высоким, и под угрозой оказались дома и лес в этом районе. К тушению были привлечены дополнительные спасательные команды. Пожар был ликвидирован в течение двух часов. Огонь не добрался до леса и домов. По оценкам пожарных, площадь возгорания составила около 9 гектаров.