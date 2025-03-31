Конец прошлой недели принес спасателям множество проблем из-за возгораний сухой травы в различных районах уезда.
В выходные Ида-Вирумаа пылал со всех концов
Вечером 28 марта в 19.30 поступило сообщение о том, что на улице Паэмурру в Нарве видны дым и пламя. Спасатели обнаружили ландшафтный пожар, который быстро распространялся из-за сухой травы. Спасатели потушили пожар, площадь которого составила почти 10 квадратных метров.
Буквально через четверть часа поступило сообщение о ландшафтный пожаре в деревне Вайвара в Нарва-Йыэсуу. Спасатели потушили пожар, охвативший площадь 200 квадратных метров.
В полдень в субботу спасатели получили вызов в деревню Перьятси в Нарва-Йыэсуу, недалеко от города Силламяэ, где было замечено сильное задымление. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составляла почти один гектар, также пламя охватило кустарники, а из-за сильного ветра низовой пожар быстро распространялся. По словам Аннели Ооне, руководителя по коммуникациям Спасательного департамента, пламя местами было очень высоким, и под угрозой оказались дома и лес в этом районе. К тушению были привлечены дополнительные спасательные команды. Пожар был ликвидирован в течение двух часов. Огонь не добрался до леса и домов. По оценкам пожарных, площадь возгорания составила около 9 гектаров.
Но в субботу днем для спасателей начался настоящий ад. В 14.06 поступило сообщение о том, что в деревне Йыэтагузе волости Алутагузе из-за костра, разведенного для сжигания из веток, загорелась отава. По словам позонившего, он не учел сильный ветер. К 14.50 профессиональные спасатели из Йыхви и добровольные спасатели из Ийзаку помогли потушить ландшафтный пожар, охвативший почти два гектара.
В 14.32 об очередном ландшафтном пожаре сообщили из деревни Козе волости Йыхви, где за гаражами горела сухая трава. Огонь быстро распространился в сторону леса. Спасателям удалось не допустить распространения огня на гаражи. Площадь пожара составила около одного гектара. Пожар был потушен к 15.33. Пожар тушили профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Силламяэ, Кивиыли и Ийзаку, а также спасатели-добровольцы из Ийзаку.
В 14.52 спасатели получили вызов на улицу Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где огонь распространялся в сторону гаражей. Йыхвиские спасатели потушили ландшафтный пожар площадью 10 квадратных метров.
В 15.51 на улице Техазе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве был замечен пал травы. Спасатели из Йыхви и Кивиыли потушили ландшафтный пожар, площадь которого составила 1,5 гектара.
Вечером около восьми часов спасатели выехали на улицу Техазе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где снова загорелась сухая трава. На этот раз пожар был в четырех местах. К счастью, к моменту прибытия спасателей пожар уже был потушен. Территория была проверена, новых очагов возгораний не обнаружено.
Однако в воскресенье ландшафтные пожары продолжились: в 13.03 спасатели получили сообщение о горевшей сухой траве на улице Алеви в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Потушили пламя на площади 5000 квадратных метров.
В 14.43 спасателям сообщили о горевшей сухой траве на улице Кадастику в Нарве. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 15.32 в районе большого пруда Кадастику был ликвидирован пожар площадью 40 квадратных метров.
Вечером около половины девятого сухая трава загорелась в деревне Пеэри волости Тойла. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.