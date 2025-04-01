В ближайшем будущем для жителей Ида-Вирумаа откроется беспрецедентное количество возможностей бесплатного дополнительного обучения. Координатор по образованию взрослых в уезде Вирве Линдер призывает людей максимально использовать эту возможность.
Вирве Линдер: воспользуйтесь редкой возможностью принять участие в бесплатном обучении
Министерство образования и науки подготовило новый государственный заказ на дополнительное образование, в рамках которого в течение следующих полутора лет в Эстонии будет предложено свыше 1500 бесплатных курсов обучения для более чем 26000 человек. Список включает более 120 учебных курсов, специально разработанных для людей, живущих и работающих в уезде Ида-Вирумаа. Эти обучения оплачиваются налогоплательщиками Европейского союза.
Руководитель сферы политики образования взрослых министерства Эна Дренкхан отметила, что заинтересованные лица могут выбирать между контактным, гибридным и электронным обучением в самых разных областях. "От компьютерных навыков до управления, от строительства, механики и электроники до медиа, коммерции и социальной работы, - перечислила Дренкхан. - Количество предлагаемых бесплатных учебных курсов больше, чем когда-либо прежде, и по сравнению с прошлым годом в них смогут принять участие на 10000 человек больше".
Целевой группой учебных курсов в рамках меры справедливого перехода являются взрослые, живущие или работающие в Ида-Вирумаа. Эти курсы будут способствовать переходу Ида-Вирумаа к климатически нейтральной экономике, например, обучение управлению и поддержка развития обрабатывающей промышленности. Некоторые обучения пройдут также на русском языке и будут включать обучение эстонскому языку по специальности.
Более подробную информацию обо всех предлагаемых курсах и порядке регистрации на них можно найти на "Haridusportaal".
По словам Вирве Линдер, координатора по образованию взрослых в Ида-Вирумаа, в сегодняшнем быстро меняющемся мире участие в пожизненном обучении стало важнее, чем когда-либо. "Участие в пожизненном обучении помогает повысить как индивидуальную конкурентоспособность, так и способствовать общему развитию общества", - пояснила Линдер.
Линдер призывает жителей Ида-Вирумаа максимально использовать возможности бесплатного обучения. "Помимо обучения, предлагаемого образовательными учреждениями, действующими в уезде, жители Ида-Вирумаа также могут посещать курсы, например, в Олуствереской школе обслуживания и сельского хозяйства и Ряпинаской школе садоводства. Всего в уезде обучение проводят десять различных образовательных учреждений", - отметила она.
- Поскольку выбор действительно разнообразен, я приглашаю всех заинтересованных лиц принять участие в инфочасах, в ходе которых я более подробно расскажу о бесплатных курсах, ориентированных именно на жителей Ида-Вирумаа. На инфочасе я объясню, для кого предназначены курсы, в каких областях можно совершенствоваться, какие курсы скоро начнутся в Ида-Вирумаа и как быть в курсе того, какие обучения будут предложены в будущем, - пояснила Линдер.
Следующий виртуальный инфочас состоится в среду, 16 апреля в 16.00. Необходима предварительная регистрация. Дополнительную информацию можно найти на странице "Õppiv Ida-Viru" в "Facebook".