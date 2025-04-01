Вирве Линдер: воспользуйтесь редкой возможностью принять участие в бесплатном обучении

Министерство образования и науки подготовило новый государственный заказ на дополнительное образование, в рамках которого в течение следующих полутора лет в Эстонии будет предложено свыше 1500 бесплатных курсов обучения для более чем 26000 человек. Список включает более 120 учебных курсов, специально разработанных для людей, живущих и работающих в уезде Ида-Вирумаа. Эти обучения оплачиваются налогоплательщиками Европейского союза.

Руководитель сферы политики образования взрослых министерства Эна Дренкхан отметила, что заинтересованные лица могут выбирать между контактным, гибридным и электронным обучением в самых разных областях. "От компьютерных навыков до управления, от строительства, механики и электроники до медиа, коммерции и социальной работы, - перечислила Дренкхан. - Количество предлагаемых бесплатных учебных курсов больше, чем когда-либо прежде, и по сравнению с прошлым годом в них смогут принять участие на 10000 человек больше".

Целевой группой учебных курсов в рамках меры справедливого перехода являются взрослые, живущие или работающие в Ида-Вирумаа. Эти курсы будут способствовать переходу Ида-Вирумаа к климатически нейтральной экономике, например, обучение управлению и поддержка развития обрабатывающей промышленности. Некоторые обучения пройдут также на русском языке и будут включать обучение эстонскому языку по специальности.

Более подробную информацию обо всех предлагаемых курсах и порядке регистрации на них можно найти на "Haridusportaal".