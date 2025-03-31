В прошедшие выходные полиции пришлось заниматься в Ида-Вирумаа главным образом преступлениями, связанными с применением насилия.
ПОЛИЦИЯ ⟩ Выходные в Ида-Вирумаа прошли в сопровождении конфликтов и драк
30 марта полиция получила вызов в одну из нарвских квартир, где находившийся в состоянии опьянения 67-летний мужчина в ходе ссоры толкнул бывшую супругу.
Утром того же дня в Силламяэ неизвестный ударил 21-летнего мужчину и толкнул находившуюся с ним женщину.
29 марта в Нарва-Йыэсуу ударили 23-летнего мужчину. Кроме того, у него отобрали мобильный телефон.
Вечером того же дня в Силламяэ 29-летняя женщина в ходе ссоры ударила мужа.
Также в субботу 57-летний находившийся в состоянии опьянения мужчина в ходе конфликта ударил знакомого. Полиция задержала ударившего.
29 марта в Нарве в ходе конфликта 40-летний мужчина ударил бывшую жену. Полиция задержала мужчину по подозрению в преступлении.
28 марта в Кохтла-Ярве 64-летний мужчина ударил постороннего мужчину. Полиция задержала ударившего по подозрению в преступлении.
По всем фактам применения насилия начаты уголовные производства.