ПОЛИЦИЯ Выходные в Ида-Вирумаа прошли в сопровождении конфликтов и драк

30 марта полиция получила вызов в одну из нарвских квартир, где находившийся в состоянии опьянения 67-летний мужчина в ходе ссоры толкнул бывшую супругу.

Утром того же дня в Силламяэ неизвестный ударил 21-летнего мужчину и толкнул находившуюся с ним женщину.

29 марта в Нарва-Йыэсуу ударили 23-летнего мужчину. Кроме того, у него отобрали мобильный телефон.

Вечером того же дня в Силламяэ 29-летняя женщина в ходе ссоры ударила мужа.

Также в субботу 57-летний находившийся в состоянии опьянения мужчина в ходе конфликта ударил знакомого. Полиция задержала ударившего.

29 марта в Нарве в ходе конфликта 40-летний мужчина ударил бывшую жену. Полиция задержала мужчину по подозрению в преступлении.

28 марта в Кохтла-Ярве 64-летний мужчина ударил постороннего мужчину. Полиция задержала ударившего по подозрению в преступлении.

По всем фактам применения насилия начаты уголовные производства.