В странах Балтии больше всего сбережений у латвийцев, жители Эстонии – на втором месте

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Kantar EMOR в странах Балтии.

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонна Пехтер, согласно результатам опроса, более половины жителей стран Балтии по-прежнему держат свои сбережения на обычных банковских счетах: "Разумеется, деньги, которые просто лежат на счете, никак не защищены от инфляции. В силу многолетнего отсутствия каких-либо хороших возможностей, люди привыкли к такому положению дел и даже утратили веру в то, что в их банке можно что-то зарабатывать на своих сбережениях".

Опрос показал, что на срочном вкладе свои сбережения держат только 24% жителей Эстонии, 26% жителей Литвы и 8% жителей Латвии. "Долгое время крупные иностранные банки, задававшие тон на рынках стран Балтии, не предлагали своим клиентам практически никаких простых и безопасных, но приносящих доход возможностей вложения денег. Всего два-три года назад маржа даже по срочным вкладам была близкой к нулю", – сказала она.

Опрос также показал, что, как правило, сберегательным вкладом с более низкой процентной ставкой, но при этом с возможностью в случае необходимости быстро начать пользоваться деньгами, пользуются 43% жителей Эстонии, 37% жителей Латвии и 18% жителей Литвы, а в виде наличных свои сбережения хранят 30% жителей Латвии, 29% жителей Литвы и 26% жителей Эстонии.