В каких случаях разрешается удерживать с зарплаты или требовать неустойку?

Отвечает ведущий юрисконсульт Трудовой инспекции Владимир Логачев:

- Закон допускает соглашение о неустойке только в следующих случаях:

в случае нарушения обязанности сохранять тайну (TLS §22); в случае нарушения ограничения конкуренции (TLS §26); в случае отказа приступить к работе (TLS §77); в случае самовольного ухода с работы (TLS §77); в случае нарушения требований к безопасность труда (TTOS §141).

В других случаях договориться о неустойке в трудовых отношениях невозможно. Таким образом, если трудовой договор предусматривает наложение штрафа на работника на каком-либо ином основании, то такое соглашение является ничтожным.

Например, также не допускается возможность для работника и посредника по найму арендуемой рабочей силы договориться о неустойке, которую работник должен будет выплатить при поступлении на работу к предприятию-пользователю. Кроме того, неустойка не может быть применена в случаях опоздания работника на работу или отсутствия на работе в течение одного или нескольких дней без уважительной причины, поскольку в этом случае нельзя предполагать наличие у него желания прекратить трудовые отношения. В такой ситуации работодатель предупреждает работника о нарушении, указывая, что в случае повторного нарушения трудовые отношения могут быть прекращены.

Если стороны договорились о неустойке, то в случае нарушения работником своих обязательств работодатель не обязан доказывать причиненный ущерб и его размер, а неустойка может быть взыскана независимо от фактического ущерба.

Закон не устанавливает размер неустойки. Неустойка должна быть разумной с учетом трудовых отношений. Работник может потребовать уменьшения неустойки, если она необоснованно высока с учетом нарушения обязательства и интересов другой стороны договора.

Работодатель может зачесть свои требования в счет заработной платы работника только в том случае, если работник дал на это свое согласие в форме, воспроизводимой в письменном виде. Таким образом, даже если неустойка предусмотрена трудовым договором, это не дает работодателю права в одностороннем порядке вычесть сумму неустойки из заработной платы работника. Если работник не дал письменного согласия, работодатель не может вычесть сумму ущерба из зарплаты работника. Затем работодатель может обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд, кто сможет оценить все обстоятельства.