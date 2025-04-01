Янек Пахка: Новая визитная карточка Кохтла-Ярве - союз глупости и высокомерия

Работа в публичном секторе требует осознания обязанностей и ответственности, связанных с должностью. Важно понимать, что у чиновника или сотрудника и у депутата городского собрания разные роли и задачи. Депутат - это политический деятель, представляющий интересы народа и участвующий в управлении городом.

Обычный работник, включая руководителя по коммуникациям, не должен смешивать личные взгляды со своими профессиональными обязанностями и уж тем более не может занимать политическую позицию, особенно публично или в качестве одной из сторон конфликта между депутатами горсобрания. Одна из самых больших ошибок - позволить личным убеждениям повлиять на исполнение должностных обязанностей.

Я уже писал об этом ранее и не устану повторять: некомпетентность стала визитной карточкой городского управления Кохтла-Ярве. Я просто не верю, что "если бог дал должность, то даст и компетентность". На прошлой неделе "героем дня" стал руководитель по коммуникации горсобрания, чьи комментарии в социальных сетях не делают чести ни ему самому, ни председателю горсобрания, который его нанял.

"Среднестатистический разумный чиновник или сотрудник горуправы не должен вмешиваться в перебранки между политиками". Янек Пахка, депутат горсобрания Кохтла-Ярве