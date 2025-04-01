В "Северном побережье" 29 марта была опубликована статья "Технический сбой вызвал ожесточенную перепалку между кохтла-ярвескими политиками". Мне кажется, что вся эта словесная перепалка стала возможной благодаря тому, что руководитель по коммуникации городского собрания Михайл Таммеару с момента вступления в должность ведет себя глубоко деструктивно и высокомерно по отношению к членам горсобрания, но при этом крайне уступчиво и даже раболепно по отношению к своему "высшему" руководителю.
Янек Пахка: Новая визитная карточка Кохтла-Ярве - союз глупости и высокомерия
Работа в публичном секторе требует осознания обязанностей и ответственности, связанных с должностью. Важно понимать, что у чиновника или сотрудника и у депутата городского собрания разные роли и задачи. Депутат - это политический деятель, представляющий интересы народа и участвующий в управлении городом.
Обычный работник, включая руководителя по коммуникациям, не должен смешивать личные взгляды со своими профессиональными обязанностями и уж тем более не может занимать политическую позицию, особенно публично или в качестве одной из сторон конфликта между депутатами горсобрания. Одна из самых больших ошибок - позволить личным убеждениям повлиять на исполнение должностных обязанностей.
Я уже писал об этом ранее и не устану повторять: некомпетентность стала визитной карточкой городского управления Кохтла-Ярве. Я просто не верю, что "если бог дал должность, то даст и компетентность". На прошлой неделе "героем дня" стал руководитель по коммуникации горсобрания, чьи комментарии в социальных сетях не делают чести ни ему самому, ни председателю горсобрания, который его нанял.
"Среднестатистический разумный чиновник или сотрудник горуправы не должен вмешиваться в перебранки между политиками".Янек Пахка, депутат горсобрания Кохтла-Ярве
Я считаю, что среднестатистический разумный чиновник или сотрудник горуправы не должен вмешиваться в перебранки между политиками. Что же в этот раз пошло иначе? Начать можно с того, что некомпетентные люди слишком глупы, чтобы осознавать свою некомпетентность, из-за чего они приходят к ошибочным выводам и принимают неподобающие решения, но при этом неспособны это осознать. Люди с низким уровнем навыков испытывают иллюзорное превосходство, оценивая свои способности выше среднего.
Брат-близнец глупости - это высокомерие, и особого внимания заслуживает высокомерие председателя горсобрания, которое в последнее время лишь усилилось и, похоже, передалось его подчиненным. Лично мне особенно бросается в глаза то, что у руководителя по коммуникации явно отсутствует культура мышления, что привело к тому, что он считает себя лучше других благодаря своему "статусу", который ему даровал Одинец.
Ничего удивительного нет и в том, что Одинец оправдывает такое поведение своего подчиненного, который одновременно является его однопартийцем, и считает, что Таммеару не перешел границы своими комментариями. Это очень ясно показывает, какие ценности несут в себе эти двое. Мое мнение в момент, когда так называемого руководителя по коммуникации городского собрания приняли на работу, и сегодня остается неизменным: Одинец взял себе перед выборами личного коммуникациощика, который разделяет его ценности, но, к сожалению, его зарплата оплачивается не из кармана самого Одинца, а за счет налогоплательщиков.
В заключение хочу сказать, что, если работник публичного сектора начинает вмешиваться в политику или занимает одну из конфликтующих сторон, он ставит под угрозу доверие к занимаемой должности и репутацию всей организации.