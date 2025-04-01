Телефонные номера обычных жителей Эстонии используются в качестве прикрытия для мошеннических звонков

Что делать, если поступил мошеннический звонок?

Хотя уже существуют эффективные технические решения, помогающие ограничить количество спуфинговых звонков, самый действенный способ ограничить деятельность мошенников – сделать ее менее выгодной. Поэтому, по словам Крафт, при поступлении подозрительного звонка важно вообще не вступать в контакт с мошенником, чтобы его усилия не принесли результата.

«Как только мошенник начинает разговор, у него уже есть наготове различные схемы или истории, чтобы попытаться выманить персональные данные или деньги. В этом отношении по-прежнему действует давняя истина: с какого бы номера вам ни звонили, нельзя сообщать свои данные, PIN-коды или реквизиты банковского счета незнакомому собеседнику, какими бы правдоподобными ни казались его аргументы, и лучше сразу прекратить такой звонок», предупредила она.

Elisa призывает всех быть бдительными и сообщать о подозрительных звонках. «Только вместе мы можем воспрепятствовать киберпреступникам и сделать эстонские сети связи более безопасными», сказала Крафт.