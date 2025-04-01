За последнее время резко возросло количество мошеннических звонков эстоноземельцам, когда киберпреступники обращаются к потенциальным жертвам, прикрываясь телефонными номерами обычных жителей нашей страны. Хотя Elisa неизменно блокирует несколько тысяч таких звонков в день, в рекордные дни последних месяцев их число достигало десятков тысяч.
Телефонные номера обычных жителей Эстонии используются в качестве прикрытия для мошеннических звонков
«Спуфинг – это вид мошенничества, при котором злоумышленники используют технические уловки, чтобы создать впечатление, будто человеку звонят со случайного телефонного номера в Эстонии. Поскольку местный номер вызывает больше доверия, есть надежда, что жертва ответит на звонок и мошенничество будет осуществлено», объясняет менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт. «При этом телефонные номера используются без разбора, и настоящий владелец такого номера даже не подозревает, что мошеннические звонки совершаются якобы от его имени».
Несмотря на то, что стабильно работающего решения проблемы спуфинга не существует, операторы стараются вовремя блокировать как можно больше опасных звонков. По статистике Elisa, в обычный день удается пресечь от нескольких сотен до нескольких тысяч спуфинговых звонков. Однако в последние месяцы отмечались периоды, когда за один день приходилось блокировать столько же попыток мошенничества, сколько обычно происходит в течение одного или даже двух месяцев.
«Речь идет о десятках тысяч заблокированных звонков в день. Иностранные мошенники очень активны и используют любую возможность для осуществления своих планов. Как оператор, мы можем остановить значительную часть таких звонков до того, как они дойдут до потенциальных жертв, но нужно иметь в виду, что эта проблема не ограничена конкретными операторами и государственными границами. Каждый пользователь должен способствовать обеспечению своей безопасности», добавила Крафт.
«Речь идет о десятках тысяч звонков в день. Иностранные мошенники очень активны и используют любую возможность для осуществления своих планов. Как оператор, мы конечно можем остановить значительную часть подобных звонков до того, как они дойдут до потенциальных жертв, но это не обеспечивает стопроцентную защиту. Нужно иметь в виду, что данная проблема не ограничена конкретными операторами и государственными границами. Каждый пользователь должен способствовать обеспечению своей безопасности», сказала Крафт.
Что делать, если поступил мошеннический звонок?
Хотя уже существуют эффективные технические решения, помогающие ограничить количество спуфинговых звонков, самый действенный способ ограничить деятельность мошенников – сделать ее менее выгодной. Поэтому, по словам Крафт, при поступлении подозрительного звонка важно вообще не вступать в контакт с мошенником, чтобы его усилия не принесли результата.
«Как только мошенник начинает разговор, у него уже есть наготове различные схемы или истории, чтобы попытаться выманить персональные данные или деньги. В этом отношении по-прежнему действует давняя истина: с какого бы номера вам ни звонили, нельзя сообщать свои данные, PIN-коды или реквизиты банковского счета незнакомому собеседнику, какими бы правдоподобными ни казались его аргументы, и лучше сразу прекратить такой звонок», предупредила она.
Elisa призывает всех быть бдительными и сообщать о подозрительных звонках. «Только вместе мы можем воспрепятствовать киберпреступникам и сделать эстонские сети связи более безопасными», сказала Крафт.