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Мошенник, представившийся врачом, выманил у жительницы Кохтла-Ярве 50 тысяч евро

Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В конце марта жительница Кохтла-Ярве сдала 50 тысяч евро, поверив рассказу мошенника.

29 марта мошенник, представившись врачом Таллиннской больницы, позвонил женщине, проживающей в Кохтла-Ярве.

В звонке говорилось, что внук женщины попал в дорожно-транспортное происшествие и находится в больнице в тяжелом состоянии. Чтобы вылечить ребенка и избежать уголовного преследования, женщине пришлось передать наличные деньги человеку, подошедшему к двери.

Женщина действовала согласно инструкции и передала мошеннику, появившемуся у ее двери, более 50 тысяч евро наличными.

В уголовном производстве полиция выяснит конкретные обстоятельства дела о мошенничестве.

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