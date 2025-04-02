Мошенник, представившийся врачом, выманил у жительницы Кохтла-Ярве 50 тысяч евро

В конце марта жительница Кохтла-Ярве сдала 50 тысяч евро, поверив рассказу мошенника.
29 марта мошенник, представившись врачом Таллиннской больницы, позвонил женщине, проживающей в Кохтла-Ярве.
В звонке говорилось, что внук женщины попал в дорожно-транспортное происшествие и находится в больнице в тяжелом состоянии. Чтобы вылечить ребенка и избежать уголовного преследования, женщине пришлось передать наличные деньги человеку, подошедшему к двери.
Женщина действовала согласно инструкции и передала мошеннику, появившемуся у ее двери, более 50 тысяч евро наличными.
В уголовном производстве полиция выяснит конкретные обстоятельства дела о мошенничестве.