ОДИН ВОПРОС Почему обнаруженные в других регионах Эстонии боеприпасы привозят для уничтожения в Ида-Вирумаа?

- На Сиргаласком полигоне созданы такие условия, которые позволяют уничтожать большие количества боеприпасов. Из остальной Эстонии более крупные опасные находки доставляют сюда для уничтожения в среднем пять раз в год. Боеприпасы привозят в Ида-Вирумаа, если транспортировка их безопасна и обнаружено большое количество. Привозили в том числе авиабомбы.