ОДИН ВОПРОС Почему обнаруженные в других регионах Эстонии боеприпасы привозят для уничтожения в Ида-Вирумаа?

Саперы Спасательного департамента получили во вторник на прошлой неделе вызов в Пыхья-Таллинн в Лахесууский порт, где в ходе земляных работ обнаружились 880 единиц боеприпасов. Речь шла о боеприпасах военно-морского флота царских времен. Боеприпасы собрали и доставили в Восточно-Эстонскую бомбовую группу для уничтожения. Спасательный департамент сообщил, что на востоке Эстонии имеются более хорошие условия для уничтожения такого большого количества боеприпасов.
Руководитель Идаского спасательного центра по связям с общественностью Аннели Ооне:
- На Сиргаласком полигоне созданы такие условия, которые позволяют уничтожать большие количества боеприпасов. Из остальной Эстонии более крупные опасные находки доставляют сюда для уничтожения в среднем пять раз в год. Боеприпасы привозят в Ида-Вирумаа, если транспортировка их безопасна и обнаружено большое количество. Привозили в том числе авиабомбы.