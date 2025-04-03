В Йыхвиском концертном доме развернется музыкально-цирковое представление

Молодежный музыкальный цирковой проект появился в результате сотрудничества творческих людей из Латвии, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. Музыкальное представление называется "I Hate That They Eat Too Loud" ("Я ненавижу, когда они громко чавкают") и демонстрирует размышления молодых людей об окружающем мире.

Обычные тривиальные дела часто занимают большую часть дня, но в отличие от взрослых молодые люди часто воспринимают это как противоречие. В результате может начать раздражать, когда кто-то рядом слишком громко ест, берет наши вещи, слушает громкую музыку. Однако как только сталкиваются с настоящими жизненными проблемами, тут же забываются мелкие заботы - они теряют всякое значение. Это один из этапов взросления.

Молодые участники сценического произведения, номинировавшегося на латвийскую музыкальную премию, описывают в рабочих комнатах свое представление о мире, а также об отношениях с собой и другими. Их взгляды отражают надежду на мир, в котором они хотели бы жить, а также представление о том, что кажется им несправедливым.

Комбинируя мнения участников и созданные в рабочих комнатах цирковые элементы, сценарист Анце Муйжниеце сочинила историю о том, как люди растут и акцептируют себя и окружающий мир. Этот процесс не всегда легкий, однако он неизбежен и необходим на жизненном пути каждого человека.

Для постановки четыре композитора написали четыре музыкальных произведения, которые исполняют в четырех сценах пять артистов цирка и пять музыкантов. На сцене встречаются акробатические трюки, захватывающая музыка и история о том, какими в 2025 году видят мир и его возможности молодые люди.

Соединяются на первый взгляд совершенно разные и даже противоположные вещи: новая и написанная специально для этой постановки музыка, современное искусство цирка, в котором нет ни одного горящего кольца и медведя, необычный камерный ансамбль и достаточное, но не чрезмерное количество техники. Все это сливается в сделанное с большим вкусом целое и действует освежающе.