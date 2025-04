В Йыхвиском концертном доме развернется музыкально-цирковое представление

Молодежный музыкальный цирковой проект появился в результате сотрудничества творческих людей из Латвии, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. Музыкальное представление называется "I Hate That They Eat Too Loud" ("Я ненавижу, когда они громко чавкают") и демонстрирует размышления молодых людей об окружающем мире.