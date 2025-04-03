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НЕГОДУЮТ Пассажиры критикуют нововведение в кохтла-ярвеских автобусах

Вход через одни двери задерживает движение автобуса.
Вход через одни двери задерживает движение автобуса. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 1 апреля посадка и высадка пассажиров на всех маршрутах городского общественного транспорта в Кохтла-Ярве осуществляется только через передние двери. И хотя в часы пик - с 7.00 до 8.30, с 15.00 до 18.00 - для входа открыты все двери, нововведение вызвало поток недовольства у горожан.

Информация о том, что в городской общественный транспорт можно входить только через переднюю дверь, появилась в автобусах две недели назад, но до 1 апреля реакции не было. Однако как только нововведение вступило в силу, посыпался поток жалоб.

"Сегодня ехала на 29-м, стояла ругань на каждой остановке - народ толкается, куда выходить и в какую дверь входить, толкотня у дверей водителя, все пассажиры недовольны таким решением... Облегчите жизнь горожан и отмените его", - пишет в "Фейсбуке" Лариса Певзнер.

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