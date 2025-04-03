НЕГОДУЮТ Пассажиры критикуют нововведение в кохтла-ярвеских автобусах

С 1 апреля посадка и высадка пассажиров на всех маршрутах городского общественного транспорта в Кохтла-Ярве осуществляется только через передние двери. И хотя в часы пик - с 7.00 до 8.30, с 15.00 до 18.00 - для входа открыты все двери, нововведение вызвало поток недовольства у горожан.
Информация о том, что в городской общественный транспорт можно входить только через переднюю дверь, появилась в автобусах две недели назад, но до 1 апреля реакции не было. Однако как только нововведение вступило в силу, посыпался поток жалоб.