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Ида-Вирумаа старается попасть на карту финнов

Финский тревел-блогер Хенна Миккиля говорит, что работа по увеличению интереса ее соотечественников к Ида-Вирумаа подобна марафону. "Мы не можем предполагать, что это случится сразу, но я надеюсь посодействовать тому, чтобы заронить в головы людей мысль о Нарве".
Финский тревел-блогер Хенна Миккиля говорит, что работа по увеличению интереса ее соотечественников к Ида-Вирумаа подобна марафону. "Мы не можем предполагать, что это случится сразу, но я надеюсь посодействовать тому, чтобы заронить в головы людей мысль о Нарве". Фото: Erakogu

"Я уже "продана" и являюсь большой фанаткой Ида-Вирумаа", - сказала финский тревел-блогер Хенна Миккиля, призывающая соотечественников открыть для себя восточный уголок Эстонии. Ида-Вируский туристический кластер поставил перед собой цель, чтобы к началу 2027 года число туристов увеличилось здесь по сравнению с нынешним в два раза.

Выбранная в 2023 году в Финляндии туристическом авторитетом года Хенна Миккиля делилась с ида-вирускими турпредпринимателями рекомендациями о том, как привлечь сюда финнов. Проживающая в Таллинне финка прошлой весной в течение десяти дней открывала для себя Ида-Вирумаа, а затем разместила на своей веб-странице "Sooloiluja" подробный путеводитель, вдохновляя и других на путешествие по "дикому Востоку Эстонии".

Хенна Миккиля сама искала и находила в Ида-Вирумаа то, чего мы склонны стесняться. Например, она обнаружила в Нарве самые странные гаражи с настенными росписями, которые она видела в своей жизни. Финку поразил также контраст между роскошным зданием Нарвского колледжа и расположенными рядом хрущевками, как и контраст между живописным пляжем и потрепанными временем заброшенными домами в Нарва-Йыэсуу. Впечатление она получила, совершая покупки на Йыхвиском рынке.

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