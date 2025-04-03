Ида-Вирумаа старается попасть на карту финнов

Выбранная в 2023 году в Финляндии туристическом авторитетом года Хенна Миккиля делилась с ида-вирускими турпредпринимателями рекомендациями о том, как привлечь сюда финнов. Проживающая в Таллинне финка прошлой весной в течение десяти дней открывала для себя Ида-Вирумаа, а затем разместила на своей веб-странице "Sooloiluja" подробный путеводитель, вдохновляя и других на путешествие по "дикому Востоку Эстонии".

Хенна Миккиля сама искала и находила в Ида-Вирумаа то, чего мы склонны стесняться. Например, она обнаружила в Нарве самые странные гаражи с настенными росписями, которые она видела в своей жизни. Финку поразил также контраст между роскошным зданием Нарвского колледжа и расположенными рядом хрущевками, как и контраст между живописным пляжем и потрепанными временем заброшенными домами в Нарва-Йыэсуу. Впечатление она получила, совершая покупки на Йыхвиском рынке.