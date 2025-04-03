Ида-Вирумаа старается попасть на карту финнов

"Я уже "продана" и являюсь большой фанаткой Ида-Вирумаа", - сказала финский тревел-блогер Хенна Миккиля, призывающая соотечественников открыть для себя восточный уголок Эстонии. Ида-Вируский туристический кластер поставил перед собой цель, чтобы к началу 2027 года число туристов увеличилось здесь по сравнению с нынешним в два раза.
Выбранная в 2023 году в Финляндии туристическом авторитетом года Хенна Миккиля делилась с ида-вирускими турпредпринимателями рекомендациями о том, как привлечь сюда финнов. Проживающая в Таллинне финка прошлой весной в течение десяти дней открывала для себя Ида-Вирумаа, а затем разместила на своей веб-странице "Sooloiluja" подробный путеводитель, вдохновляя и других на путешествие по "дикому Востоку Эстонии".