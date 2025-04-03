В Силламяэ самокаты "Bolt" нынче не появятся: с городом не пришли к соглашению

- "Bolt" хочет предлагать свою услугу там, где это приносит реальную пользу обществу. Силламяэ стал хорошим примером этого: люди активно пользуются самокатами уже два года, и самокаты стали частью городского движения. Они дополняют общественный транспорт и предлагают людям гибкий и экологичный способ передвижения, - сказал Карл Апсолон, руководитель подразделения самокатов "Bolt".

Вместе с тем он добавил, что, к сожалению, компания не смогла достичь соглашения с городом Силламяэ, поскольку самоуправление хотело взимать отдельную плату за предоставление услуги. "Очень жаль, так как услуга больше не будет доступна жителям, в интересах которых она была создана", - добавил Апсолон.