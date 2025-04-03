Житель Йыхви выиграл в лотерею 766 855 евро

"Для одного игрока апрель начался с хороших новостей, так как вчера вечером (2 апреля) был разыгран крупнейший в этом году джекпот Bingo Loto. Выигрыш достался йыхвисцу средних лет, который купил свой билет в интернете", – рассказала директор Eesti Loto Трийн Аган, слова которой передала пресс-служба организации.

По данным Eesti Loto, мужчина, сорвавший джекпот, работает в сфере производства мебели. "У него есть четкий план относительно выигрыша. Большую часть он планирует инвестировать в свой дом. Путешествовать он не собирается. В различные лотереи он играет еще со времен кроны, но в последнее время реже", – сообщила Аган.