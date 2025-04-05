ОПРОС Надо ли ограничивать движение электросамокатов по улицам?

Роман ДЕНИСОВ, работник детсада:
- Сложный вопрос. С одной стороны, это удобное средство передвижения, с другой - не все ездят аккуратно. Взрослые более спокойно, молодежь "летает" - бабушки под самокаты попадают, маленькие дети. Водители стрессы получают - самокатчики не глядя через дороги едут. Может, надо определенные права придумать - доказал, что знаешь правила, езди...
Меэлис РААТМА, пенсионер:
- Действительно надо, проблемы есть, но очень трудно придумать что-то действенное, чтобы все стороны были удовлетворены.
Ээви КИПС, пенсионер:
- Надо обязательно, потому что часто люди на самокатах едут на большой скорости, не обращая внимания на пешеходов. Сама не раз испытывала страх, их приближения ведь не слышно. В этом году весна пришла - не раз в день мимо пролетают. Надо, чтобы полиция больше контролировала улицы.
Марек КЮНГАС, руководитель:
- Какие-то меры необходимы, проблемы не только у пешеходов, но и у автоводителей. Видел много опасных моментов, когда самокаты заезжают на дорожную "зебру". В этом году сам еще не сталкивался, но в прошлом году четыре раза пришлось экстренно тормозить.
Урмас ЛААДА, преподаватель:
- Очень надо, потому что не только пешеходы, но и автомобилисты страдают - люди на самокатах внезапно появляются на дороге и даже скорость не снижают. Как регулировать движение - вопрос непростой, отдельные дорожки ведь быстро не построить. Раньше молодежную полицию было больше видно на улицах - останавливали, разговаривали. Возможно, ситуацию улучшило бы больше такого контроля?