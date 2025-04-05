ПЕРЕДОВИЦА Комплексное изменение образования в Ида-Вирумаа - верный путь

Да, конечно, переход на эстоноязычное обучение стал очень категоричным решением и все попытки в очередной раз как-то смягчить эту реформу или повести ее путем имитации эстоноязычного обучения, похоже, на этот раз не пройдут. Однако правительство поняло, что если оно хочет упорядочить и сделать образование в Ида-Вирумаа более качественным, то недостаточно делать это потихоньку и частями. Ведь нынешняя молодежь тоже нуждается в качественном образовании и в качественной учебной среде.

Да, некоторые изменения были болезненными, если говорить, например, о реформе гимназии, которая породила кое-где протесты. Да и реформа языка обучения оказалась непростой для многих семей и школ. А чтобы увеличить количество аргументов в поиске необходимых уезду учителей, предусмотрена изрядная надбавка к зарплате для ида-вируских учителей, и новая коалиция хочет еще больше ее повысить.

На этой неделе мы пишем о том, как закончился архитектурный конкурс, объявленный для строительства в Тойла современного школьного здания. В ответ за крутое школьное здание государство потребовало ликвидировать гимназическую часть, что вызвало противостояние общины, а родители и волость все еще решают этот вопрос в суде. Но каким оказалось бы будущее тойлаской школы, если бы гимназия сохранилась вместе со старой, еще советской школьной средой, на обновление которой у волости не хватило бы средств? В то время как вокруг возводятся современные учебные здания с новаторскими решениями?

Именно современные красивые и функциональные учебные здания являются вдобавок ко всему прочему большим вкладом со стороны государства, сделавшего для себя приоритетом упорядочение прежде всего системы образования в Ида-Вирумаа, вложив в школьные здания 50 миллионов евро денег Евросоюза.