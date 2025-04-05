Лишение избирательного права граждан России и лиц без определенного гражданства является как первым крупным межпартийным противостоянием перед предстоящими местными выборами, так и тревожным итогом поколения политиков, сформировавшегося за последнее десятилетие.
Конечно, в сегодняшней эстонской политике есть очень разные люди разного возраста, из разных поколений и с разной историей прихода в политику. Но для простоты можно также назвать это сообщество из нескольких сотен человек, кто практически неизменно с переломного 2016 года руководит жизнью в Эстонии, поколением. Спектр мировоззрений широк, но если отсечь крайности, то картина выглядит довольно однообразной.
В определенном смысле это поколение, возможно, находится на пороге нового переломного момента, поскольку нынешняя модель деятельности себя почти исчерпала. Прежде всего приближается к берегу та высокая глобальная волна, которая их вынесла. Лидер Партии реформ, также являющийся премьер-министром, Кристен Михал по крайней мере инстинктивно понял это и в свойственной ему манере стремится приспособиться, не раскрывая карт. Эти происходящие изменения во многом объясняют то редкое единодушие, наблюдавшееся в Рийгикогу при голосовании по поправке к Конституции.
Что касается местных выборов и местного самоуправления, то гражданам оккупировавшего Эстонию государства вообще не следовало предоставлять право голоса. Но историю невозможно знать заранее, поэтому приходится просто констатировать, что так случилось. Неизвестно, был бы наш путь в Евросоюз более трудным, если бы мы не уступили Максу ван дер Стулу, но в городах с высокой долей неграждан мы определенно столкнулись с ситуацией, которая на протяжении более 30 лет в плохом смысле отличалась от культуры управления в остальной Эстонии.
"Очевидно, что необходимость изменения политической культуры Нарвы, Кохтла-Ярве и некоторых других подобных самоуправлений с их коррупционной практикой является самым весомым аргументом в пользу ограничения избирательного права".Анвар Самост, журналист
Очевидно, что необходимость изменения политической культуры Нарвы, Кохтла-Ярве и некоторых других подобных самоуправлений с их коррупционной практикой является самым весомым аргументом в пользу ограничения избирательного права.
Любой, кто наблюдал за управлением Нарвой и Кохтла-Ярве, пусть даже издалека, должен признать, что надежды на спонтанное улучшение ситуации были почти тщетны. Даже когда мэром избирается не местный житель, сложившиеся нравы просто разъедают его или заставляют делать трудный выбор. Поимка и осуждение откровенных коррупционеров также не оказали того мощного преобразующего эффекта, на который можно было бы рассчитывать.
И сейчас ситуация не улучшится кардинально. Но исключение избирателей, которые большей частью не принадлежат к эстонскому публичному пространству, может послужить постепенному изменению ситуации.
Однако другие аргументы в пользу поправки к Конституции, получившей 93 голоса в Рийгикогу, остаются спорными. Конечно, граждане России и неграждане, голосующие на местных выборах, не представляют собой той угрозы безопасности, как это изобразили.
Существует также обоснованное опасение, что, по крайней мере, на некоторое время разделение русскоязычных избирателей между различными партиями, которое усиливалось в последние годы, будет обращено вспять. Уровень поддержки Центристской партии среди русскоязычного населения вновь превысил 60 процентов и, вероятно, будет только расти. Но наряду с Центристской партией большинство в Рийгикогу, безусловно, подтолкнуло часть русскоязычных избирателей к Михаилу Стальнухину и "KOOS".
Конечно, Эстония - свободная страна, и каждый может голосовать на выборах так, как он хочет.
Но свободная страна также должна означать, что права, уже предоставленные людям, не будут отняты силой большинства в порядке кампании.
И даже если по веским причинам их следовало отнять, все равно трудно понять ту торжествующую радость, которая царила в зале Рийгикогу и аккаунтах политиков в социальных сетях после голосования. Такое массовое воодушевление должно вызывать беспокойство, особенно если рассматривать его в контексте приверженности к приказам, запретам и ограничениям последних лет.
К сожалению, наиболее развитым навыком большинства представителей нынешнего политического поколения является именно умение представлять "правильное мышление". Только теперь мы начинаем понимать, что конформизм, преподносимый с благородной подачи, обходится нам в десятки миллиардов из-за беспрекословного соблюдения зеленых и других подобных правил, принятых Европейским союзом.
Гораздо проще говорить правильные вещи, находясь на правильной стороне истории, чем вдумчиво читать длинные юридические тексты и, если нужно, идти против течения в интересах избирателей своей страны.