Анвар Самост: О чем говорит широкий консенсус по изменению Конституции?

Конечно, в сегодняшней эстонской политике есть очень разные люди разного возраста, из разных поколений и с разной историей прихода в политику. Но для простоты можно также назвать это сообщество из нескольких сотен человек, кто практически неизменно с переломного 2016 года руководит жизнью в Эстонии, поколением. Спектр мировоззрений широк, но если отсечь крайности, то картина выглядит довольно однообразной.

В определенном смысле это поколение, возможно, находится на пороге нового переломного момента, поскольку нынешняя модель деятельности себя почти исчерпала. Прежде всего приближается к берегу та высокая глобальная волна, которая их вынесла. Лидер Партии реформ, также являющийся премьер-министром, Кристен Михал по крайней мере инстинктивно понял это и в свойственной ему манере стремится приспособиться, не раскрывая карт. Эти происходящие изменения во многом объясняют то редкое единодушие, наблюдавшееся в Рийгикогу при голосовании по поправке к Конституции.