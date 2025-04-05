Управляющие гослесами: без сплошных рубок новый, сильный лес вырастить невозможно

- Как донести до людей понимание того, что сплошная рубка в хозяйственных лесах - это нормальная хозяйственная деятельность, она не приводит к необратимым потерям, напротив, это капитал, в который лесоводы вкладывали десятилетиями, и что новый лес появится там очень быстро? - рассуждает Кристьян Тыниссон, член правления Центра управления государственными лесами (RMK).