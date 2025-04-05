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Управляющие гослесами: без сплошных рубок новый, сильный лес вырастить невозможно

В хозяйственных лесах сплошные рубки не приводят к необратимым потерям; они закладывают основу для нового, сильного поколения лесов, утверждают руководители RMK.
В хозяйственных лесах сплошные рубки не приводят к необратимым потерям; они закладывают основу для нового, сильного поколения лесов, утверждают руководители RMK. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа почти половина лесов находится под охраной, а это значит, что RMK вырубает здесь все меньше леса и появление целлюлозного завода тоже не приведет к увеличению вырубки.

- Как донести до людей понимание того, что сплошная рубка в хозяйственных лесах - это нормальная хозяйственная деятельность, она не приводит к необратимым потерям, напротив, это капитал, в который лесоводы вкладывали десятилетиями, и что новый лес появится там очень быстро? - рассуждает Кристьян Тыниссон, член правления Центра управления государственными лесами (RMK).

И констатирует, что люди, вероятно, никогда не станут относиться более терпимо к сплошной рубке.

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