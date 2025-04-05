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Через Нарву шла торговля оружием с Россией: пограничников убеждали, что это детали водяных насосов

Невинные трубочки или стратегический товар? В такой мастерской изготавливались оружейные глушители, которые Демьян Беляков тайком провозил в Россию.
Невинные трубочки или стратегический товар? В такой мастерской изготавливались оружейные глушители, которые Демьян Беляков тайком провозил в Россию. Фото: KAPO

Проживающий в Таллинне гражданин России Демьян Беляков в течение полутора лет, когда полным ходом шла агрессия восточного соседа против Украины, ввозил в Россию оружейные глушители, обманывая эстонских пограничников разговорами о том, что речь идет о деталях водяных насосов.

У Демьяна Белякова имелось в Таллинне маленькое единоличное предприятие ТОО "Filtronics", занимающееся изготовлением различных металлоизделий. Среди прочего у предприятия имелось разрешение на изготовление оружия и боеприпасов.

Искал рынок по интернету

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