Через Нарву шла торговля оружием с Россией: пограничников убеждали, что это детали водяных насосов

Невинные трубочки или стратегический товар? В такой мастерской изготавливались оружейные глушители, которые Демьян Беляков тайком провозил в Россию.

Проживающий в Таллинне гражданин России Демьян Беляков в течение полутора лет, когда полным ходом шла агрессия восточного соседа против Украины, ввозил в Россию оружейные глушители, обманывая эстонских пограничников разговорами о том, что речь идет о деталях водяных насосов.