Через Нарву шла торговля оружием с Россией: пограничников убеждали, что это детали водяных насосов

Проживающий в Таллинне гражданин России Демьян Беляков в течение полутора лет, когда полным ходом шла агрессия восточного соседа против Украины, ввозил в Россию оружейные глушители, обманывая эстонских пограничников разговорами о том, что речь идет о деталях водяных насосов.
У Демьяна Белякова имелось в Таллинне маленькое единоличное предприятие ТОО "Filtronics", занимающееся изготовлением различных металлоизделий. Среди прочего у предприятия имелось разрешение на изготовление оружия и боеприпасов.