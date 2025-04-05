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Большинство попечительских учреждений Ида-Вирумаа нарушают требования пожарной безопасности

Пожар в пансионате "Männiku" в 2021 году унес три человеческие жизни.
Пожар в пансионате "Männiku" в 2021 году унес три человеческие жизни. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Инспекторы Идаского спасательного центра, проверяя в марте попечительские учреждения Вирумаа, установили наличие почти в каждом третьем недостатков в сфере пожарной безопасности.

В Ида-Вирумаа инспекторы посетили в марте 32 учреждения, из них недостатков не имелось в семи.

- Мы не первый год посещаем попечительские учреждения, не сообщая предварительно о проверке пожарной безопасности. К сожалению, картина каждый год довольно похожая: во многих домах имеются недостатки с противопожарными дверями, эвакуационным освещением, автоматической системой пожарной сигнализации и путями эвакуации, - отметила советник бюро Идаского спасательного центра по надзору за безопасностью Герли Паюла. По ее словам, еще раз получено подтверждение, что в проверенных в прошлом году зданиях учреждений опеки по-прежнему не все в порядке.

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