Большинство попечительских учреждений Ида-Вирумаа нарушают требования пожарной безопасности

- Мы не первый год посещаем попечительские учреждения, не сообщая предварительно о проверке пожарной безопасности. К сожалению, картина каждый год довольно похожая: во многих домах имеются недостатки с противопожарными дверями, эвакуационным освещением, автоматической системой пожарной сигнализации и путями эвакуации, - отметила советник бюро Идаского спасательного центра по надзору за безопасностью Герли Паюла. По ее словам, еще раз получено подтверждение, что в проверенных в прошлом году зданиях учреждений опеки по-прежнему не все в порядке.