Людмила Латт: Переход на эстонский язык обучения - не марафон за один день

В последнее время об образовательной жизни Кохтла-Ярве много говорят - увы, чаще в критичном и однобоком ключе. Особенно болезненно прозвучало опубликованное 20 марта мнение Маре Роозилехт и Хендрика Агура. Статья, опирающаяся на слова стратегического советника Министерства образования - человека, чья задача нас поддерживать и помогать, - рисует искаженную и несправедливую картину происходящего.
Мы - учителя, руководители школ, специалисты в сфере образования, ежедневно делаем все возможное, чтобы наши дети получали качественное, современное образование на государственном языке, основанное на ценностях и уважении к культурному многообразию.
Огорчает, что в статье фактически ставится крест на работе всех школ города, осуществляющих переход на эстонский язык обучения. Авторы утверждают, что "переходные школы" работают плохо, критикуя всех - от учителей до директоров, от школ по интересам до городских властей. Возникает впечатление, будто в школах с эстонским языком обучения все идеально, а в бывших русскоязычных - полная деградация. Мы искренне рады за наших эстоноязычных коллег, но считаем необходимым озвучить и свою точку зрения.
Причина публикации, похоже, проста: переходные школы не согласились с навязываемым ускоренным переводом всех классов на обучение на эстонском языке - по сути, "пять лет за один". Так, попечительский совет Таммикуской основной школы считает реалистичным, что с 1 сентября 2025 года полностью на эстонском языке будут обучаться 1-2 и 4-5 классы, а в остальных - сохранится преподавание отдельных предметов на русском языке. Это позиция и других переходных школ. Даже если один предмет в неделю преподается на русском - это уже не 100% переход.
В нашей школе уже сейчас часть предметов преподается на эстонском, в некоторых классах - до 70% учебного времени. Переход на государственный язык - не формальность, а процесс, который мы реализуем ответственно и осознанно. Обвинения в "показухе" - непрофессиональны и несправедливы.
"Мы не живем в сказке, а знаем, что полноценный переход невозможен за одну ночь - он требует времени, усилий, ресурсов".Людмила Латт, директор Таммикуской основной школы города Кохтла-Ярве
Да, школы работают с разной степенью эффективности, но во многом все зависит от наличия квалифицированных кадров. Учителя регулярно проходят языковые курсы, методические тренинги, получают поддержку от менторов. Мы создаем поддерживающую учебную среду, вовлекаем родителей, делаем все для успешного перехода. Утверждение, что учителя не сотрудничают, - не соответствует действительности. Мы сотрудничаем внутри школ и между школами, проводим совместные мероприятия, обмениваемся опытом.
Мы не отрицаем трудности - это был бы самообман. Но трудности не равны бездействию. Любое системное изменение требует времени, ресурсов и доверия. Курс на эстоноязычное образование ясен, и мы его поддерживаем. Мы живем в Эстонии - знание эстонского языка необходимо, как и обучение на нем.
Обвинения в том, что руководство школ не поддерживает педагогов - ложны. У нас, например, каждый молодой учитель имеет наставника. Мы регулярно проводим методические встречи и обсуждения. Администрация посещает уроки, дает рекомендации. Результаты говорят сами за себя: первоклассники уже читают и говорят по-эстонски, а наши четвероклассники успешно справляются с уровневыми работами, показывая результаты выше средних по стране.
Мы используем методики, опробованные в рамках проекта "Профессиональный эстоноязычный учитель в основной школе», даже несмотря на прекращение его финансирования. Продолжаем внедрять эффективные методы, включая работу двух профессионалов в одном классе.
На следующий учебный год у нас уже укомплектованы два первых класса, где будут работать опытные квалифицированные учителя по методу языкового погружения. Но мы признаем - найти квалифицированных педагогов-предметников непросто. Однако мы считаем недопустимым занижать планку и привлекать неквалифицированных людей только ради отчетности.
Учителя переходных школ решают вдвое более сложную задачу: обучают одновременно и предмету, и языку. Это требует усилий как от учеников, так и от педагогов. Непедагогично и несправедливо спустя полгода после начала реформы обвинять всех в некомпетентности.
Упомянутая статья, к сожалению, выглядит как часть предвыборной кампании, цель которой - очернение оппонентов. И это особенно обидно, когда авторы сами являются руководителями учебных заведений. Они, похоже, забыли азы дидактики, в частности - системность и последовательность в обучении. Именно такие принципы указаны и на сайте Таллиннского университета, где готовят будущих педагогов.
Государство запланировало поэтапный переход. Мы уверены, что это решение обосновано и базируется на мнении специалистов. Проблема нехватки педагогов - общенациональная, и она касается как русскоязычных, так и эстонских школ. Это не новость.
И когда читаешь в документах министерства, что в школе, отчитавшейся о полном переходе, только 48,1% уроков ведут квалифицированные учителя, а 51,9% - нет, задаешься вопросом: какова тогда реальная картина качества?
Администрация Таммикуской основной школы, делает все, чтобы сохранить профессионалов. Мы не живем в сказке, а знаем, что полноценный переход невозможен за одну ночь - он требует времени, усилий, ресурсов.
Вот почему мы поддерживаем идею о двух отделениях в будущей объединенной школе Ийдла: одного полностью эстоноязычного и другого - с поэтапным переходом. Это не сопротивление реформе, а забота о качестве образования наших детей. Государство дало такую возможность не случайно - это результат исследований, анализа и обсуждений.
Так давайте не будем стремиться к показушным победам, а действовать профессионально, вдумчиво и честно.