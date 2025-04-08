Людмила Латт: Переход на эстонский язык обучения - не марафон за один день

Мы - учителя, руководители школ, специалисты в сфере образования, ежедневно делаем все возможное, чтобы наши дети получали качественное, современное образование на государственном языке, основанное на ценностях и уважении к культурному многообразию.

Огорчает, что в статье фактически ставится крест на работе всех школ города, осуществляющих переход на эстонский язык обучения. Авторы утверждают, что "переходные школы" работают плохо, критикуя всех - от учителей до директоров, от школ по интересам до городских властей. Возникает впечатление, будто в школах с эстонским языком обучения все идеально, а в бывших русскоязычных - полная деградация. Мы искренне рады за наших эстоноязычных коллег, но считаем необходимым озвучить и свою точку зрения.

Причина публикации, похоже, проста: переходные школы не согласились с навязываемым ускоренным переводом всех классов на обучение на эстонском языке - по сути, "пять лет за один". Так, попечительский совет Таммикуской основной школы считает реалистичным, что с 1 сентября 2025 года полностью на эстонском языке будут обучаться 1-2 и 4-5 классы, а в остальных - сохранится преподавание отдельных предметов на русском языке. Это позиция и других переходных школ. Даже если один предмет в неделю преподается на русском - это уже не 100% переход.