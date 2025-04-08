ОДИН ВОПРОС Зачем Йыхви понадобилось создавать временную комиссию по благоустройству?

- Это ежегодная рутина, комиссия создается каждую весну. Мы обходим частные владения в городе, оцениваем состояние благоустройства, и, если необходимо, делаем предписания или предложения. Комиcсия также отвечает за рассмотрение заявлений от квартирных товариществ. В частности, волость поддерживает приведение в порядок и строительство дворов и парковок на территории товарищества. Комиссия посещает и смотрит, обоснована ли заявка, а затем вносит свои предложения относительно выделения поддержки. Комиссия обычно завершает свою деятельность в конце мая и возобновляет работу следующей весной.