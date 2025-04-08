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ОДИН ВОПРОС Зачем Йыхви понадобилось создавать временную комиссию по благоустройству?

Ильмар Аун.
Ильмар Аун. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В начале апреля Йыхвиская волостная управа своим распоряжением создала временную комиссию по благоустройству.

Помощник волостного старейшины, председатель комиссии Ильмар Аун:

- Это ежегодная рутина, комиссия создается каждую весну. Мы обходим частные владения в городе, оцениваем состояние благоустройства, и, если необходимо, делаем предписания или предложения. Комиcсия также отвечает за рассмотрение заявлений от квартирных товариществ. В частности, волость поддерживает приведение в порядок и строительство дворов и парковок на территории товарищества. Комиссия посещает и смотрит, обоснована ли заявка, а затем вносит свои предложения относительно выделения поддержки. Комиссия обычно завершает свою деятельность в конце мая и возобновляет работу следующей весной.

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