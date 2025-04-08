Основную дистанцию проводимого в честь и для поддержки ветеранов Сил обороны забега "Перелески" протяженностью 3,2 километра, что равно забегу на две мили, входящему в натовский тест физической формы, в Йыхви на этот раз преодолели 78 участников. Это почти наполовину меньше, чем в прошлом году, когда забег "Перелески" проводился в Йыхви впервые. Но так как несколько десятков малышей участвовали в забеге "Перелесочки" на дистанцию в пару сотен метров, то количество участников достигло сотни.