Полиция начала неделю повышенного внимания к скорости движения автотранспорта

На сайте www.liiklustalgud.ee в этом году было отмечено 4133 места, где наблюдались превышения скорости. Почти половина наблюдений пришлась на различные места в Харьюмаа, следом идут сообщения из Тартумаа (694), из Пярнумаа (307), а также из Ляэне-Вирумаа (210).

Подполковник полиции Сирле Лойго с радостью отмечает, что люди обращаются в полицию и сообщают, где они чувствуют себя наиболее уязвимыми. "В этом году поступило довольно много сообщений из зон с низким ограничением скорости и с шоссе. Дорожная толока наглядно демонстрирует, где люди чувствуют себя наиболее уязвимыми в дорожном движении - наибольшее беспокойство вызывают спешка по утрам в час пик, ночные гонщики и грузовики в жилых районах. Обеспокоенность людей свидетельствует о том, что проблема наличия гонщиков затрагивает всех нас, и полиция готова действовать именно там, где общество чувствует опасность", - сказала Лойго.