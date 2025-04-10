Нарвские художники объединили народные традиции и современнное искусство

Этнофутуризм - культурное движение, стремящееся объединить народные традиции и современное искусство. Выставка "Млечный путь" посвящена сотворению мира через мифологических существ и символы к мифам. У финно-угорских народов создателем мира часто является птица, и мир рождается из яйца. Юг - это земля птиц, полная тепла и света, что контрастирует с Севером, который считался землей тьмы. Между ними протекает Великая река, а на небе каждый вечер появляется Млечный путь, который в марте-апреле направляется с севера на юго-запад, являясь путем перелетных птиц. Это называется "Lintutie" у финнов, "Linnutee" у эстонцев. Есть обычаи и праздники у народов, связанные с прилетом птиц и изгнанием холодных духов.