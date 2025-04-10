Маре Роозилехт: Какую пользу Ида-Вирумаа приносят высшие школы, используя деньги фонда справедливого перехода?

В последнее время я все чаще слышу вопрос: "Какая польза уезду и здешним жителям от образовательно-научной меры фонда справедливого перехода?". Когда говорят, например, о новом заводе магнитов или строительстве киногородка, то люди радуются - это кажется чем-то большим и важным, чем-то, что можно потрогать руками. А когда говорят о том, что высшая школа приобретает научную аппаратуру или что открыты новые исследовательские группы, то многие недоумевают: "А что я от этого получу?".
Я верю, что именно образование и наука принесут Ида-Вирумаа самую большую и долгосрочную пользу. Если в наш уезд приедут умные люди - ученые, инженеры, учителя, - то и жизнь здесь начнет меняться.
Появятся более хороший рабочие места, больше сотрудничества между предприятиями и школами, лучшие возможности учебы для молодежи. Наши люди получат от этого ту пользу, что у их детей в будущем появится причина оставаться жить здесь. И у всех может появиться новая возможность работать и учиться вблизи от дома.
В течение года только в Вирумааском колледже TalTech созданы около десяти рабочих мест в сфере науки и развития, предполагающих наличие высшего образования. Речь идет о научных сотрудниках, докторантах, инженерах по развитию и инженерах-химиках - людях, работающих во имя того, чтобы решить стоящие перед регионом технологические и экономические задачи.
И это только начало. В общем планируется создать в Ида-Вирумаа по меньшей мере 40 новых рабочих мест в сфере науки и развития - как в высших школах, так и на предприятиях. Кроме того, в рамках образовательной меры задействованы ученые и преподаватели, что еще больше укрепляет региональную сеть образования. Это не просто новые и хорошо оплачиваемые рабочие места. Это инвестиция в наше общее будущее.
Самую непосредственную пользу получат местные люди. Если учреждение высшего образования действует в городе, то это приносит сюда не только студентов, но и хорошо оплачиваемые рабочие места, новаторские идеи, жизнь в школах и культуре, большую посещаемость кафе и магазинов. Когда один ученый решает переехать в Ида-Вирумаа, то часто вместе с ним приезжает его семья, и этой семье требуются детсад, жилье и кружки по интересам. Может случиться, что в конце концов они так и останутся здесь.
"Если в Ида-Вирумаа приедут умные люди - ученые, инженеры, учителя, - то и жизнь здесь начнет меняться".Маре Роозилехт, директор Вирумааского колледжа TalTech, руководитель межуниверситетского консорциума фонда справедливого перехода
Для местных предпринимателей мы являемся партнером, вместе с которым можно испытывать новые технологии, развивать изделия, находить решения, например, в сфере энергоэффективности или экономики замкнутого цикла. Высшая школа - это не закрытая цитадель, а открытое место сотрудничества.
Самоуправления выиграют от оживления экономики, от более высоких налоговых поступлений и от того, что молодые семьи не будут уезжать, а останутся в регионе. Сильное учреждение образования поможет затормозить старение населения и поддержит сохранение эстонского языка и эстонской культуры в Ида-Вирумаа.
И давайте не будем забывать об учителях и школах. Когда в регионе есть ученые и инженеры, то и у учителей появляется мотивация приезжать сюда и оставаться здесь. Возникают проекты сотрудничества между школами, учреждениями высшего образования и предприятиями, молодежи предлагают новые возможности самореализации, например, научные лагеря, инженерные клубы или кружки по интересам.
Я верю, что будущее Ида-Вирумаа окажется умным, зеленым и богатым на сотрудничество. Роль высших школ в этом немалая. Именно в нашем собственном уезде взращивают будущих специалистов по зеленой технологии, энергетиков, учителей и IT-экспертов. Это большое дело.
У нас уже сегодня есть повод гордиться, ведь в Ида-Вирумаа действует больше учреждений высшего образования, чем в любом другом уезде за пределами Харьюмаа. Наряду с Вирумааским колледжем TalTech тут действуют Нарвский колледж Тартуского университета, Таллиннская высшая школа здравоохранения и Академия внутренней обороны. Каждое из этих учебных заведений вкладывается в регион через обучение, научную работу и сети сотрудничества.
Например, в Вирумааском колледже в течение прошлого года к работе приступили новые ученые, докторанты и инженеры по развитию, а скоро на работу примут профессора структурной химии. Это значит, что научный потенциал вырастет именно здесь, на месте. Если знание приходит сюда, то нашим людям не нужно будет ехать за ним куда-то.
Если мы хотим, чтобы наша молодежь не уезжала в Тарту или Таллинн, а молодежь из других уездов приезжала учиться и работать в Ида-Вирумаа, то мы должны создавать здесь для них равноценные возможности. Высшие школы дают уезду такую возможность, и это инвестиция, которая с лихвой окупится.
Неадекватно было бы рассматривать влияние фонда справедливого перехода только в рамках одного проекта или экономического года. Поддержка образования и науки приносит результат не сию же минуту. Однако она приносит результаты, которые будут работать десятки лет. Если мы построим здесь сильные высшие школы, создадим высокооплачиваемые научные рабочие места и приблизим науку к предприятиям, то создадим не только рабочие места. Мы создадим веру.
Я верю, что Ида-Вирумаа в состоянии являться местом, куда молодежь захочет приезжать учиться и оставаться жить. Где ученые захотят проводить опыты, а предприниматели - осуществлять инновации. И где повседневная жизнь ценна не только из-за прошлого, но и из-за будущего.
Высшие школы, ученые и студенты - это не отдельный мир. Они - часть сообщества. Они - часть истории Ида-Вирумаа. И теперь у нас есть возможность написать эту историю таким образом, чтобы о ней с гордостью говорили и через десятилетия.