Маре Роозилехт: Какую пользу Ида-Вирумаа приносят высшие школы, используя деньги фонда справедливого перехода?

Я верю, что именно образование и наука принесут Ида-Вирумаа самую большую и долгосрочную пользу. Если в наш уезд приедут умные люди - ученые, инженеры, учителя, - то и жизнь здесь начнет меняться.

Появятся более хороший рабочие места, больше сотрудничества между предприятиями и школами, лучшие возможности учебы для молодежи. Наши люди получат от этого ту пользу, что у их детей в будущем появится причина оставаться жить здесь. И у всех может появиться новая возможность работать и учиться вблизи от дома.

В течение года только в Вирумааском колледже TalTech созданы около десяти рабочих мест в сфере науки и развития, предполагающих наличие высшего образования. Речь идет о научных сотрудниках, докторантах, инженерах по развитию и инженерах-химиках - людях, работающих во имя того, чтобы решить стоящие перед регионом технологические и экономические задачи.

И это только начало. В общем планируется создать в Ида-Вирумаа по меньшей мере 40 новых рабочих мест в сфере науки и развития - как в высших школах, так и на предприятиях. Кроме того, в рамках образовательной меры задействованы ученые и преподаватели, что еще больше укрепляет региональную сеть образования. Это не просто новые и хорошо оплачиваемые рабочие места. Это инвестиция в наше общее будущее.