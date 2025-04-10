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Помимо нового школьного здания в Ийзаку будет построен новый спортивный зал

Обновление старого спортзала стоило бы столько же, сколько строительство нового.
Обновление старого спортзала стоило бы столько же, сколько строительство нового. Фото: Iisaku gümnasium

Через два года Ийзакуской школе придется проявить находчивость в проведении уроков физкультуры, ведь пользоваться спортзалом там будет нельзя.

Если поначалу планировалось реконструировать школьный спортзал, то при составлении предварительного проекта решили его снести и построить на том же месте новый. "Реконструкция существующего зала стоит примерно столько же, сколько строительство нового, к тому же новый зал обеспечит более хорошие возможности для занятий спортом и будет шире на целую трибуну", - объяснило волостное управление.

Это значит, что в 2026/27 учебном году в зале нельзя будет проводить уроки физкультуры и тренировки.

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