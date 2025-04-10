Помимо нового школьного здания в Ийзаку будет построен новый спортивный зал

Если поначалу планировалось реконструировать школьный спортзал, то при составлении предварительного проекта решили его снести и построить на том же месте новый. "Реконструкция существующего зала стоит примерно столько же, сколько строительство нового, к тому же новый зал обеспечит более хорошие возможности для занятий спортом и будет шире на целую трибуну", - объяснило волостное управление.