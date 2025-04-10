Пассажиры кохтла-ярвеских автобусов продолжают жаловаться

- Например, если раньше на рейсе регистрировались 148-165 пассажиров, то сейчас цифры доходят до 190, - конкретизирует она. - Предполагаю, что если бы двери автобусов были закрыты и в часы пик, эти цифры были бы еще больше. Но общая картина нестабильна: нет определенного рейса на том или ином маршруте, когда отмечается наплыв пассажиров. Поэтому продолжим анализирование в течение месяца.