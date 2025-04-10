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Пассажиры кохтла-ярвеских автобусов продолжают жаловаться

Большое количество пассажиров на остановках иногда задерживает график движения, но выводы делать рано - ситуация нестабильна.
Большое количество пассажиров на остановках иногда задерживает график движения, но выводы делать рано - ситуация нестабильна. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 1 апреля посадка и высадка пассажиров на всех маршрутах городского общественного транспорта в Кохтла-Ярве происходит только через передние двери. Прошедшая неделя показала, что, как и предполагали инициаторы нововведения, количество использования единых карт выросло. Жалобы горожан на неудобства и опоздания автобусов продолжаются.

По словам главного специалиста по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталии Бассарады, на дневных рейсах количество валидирований увеличилось примерно на 15 процентов.

- Например, если раньше на рейсе регистрировались 148-165 пассажиров, то сейчас цифры доходят до 190, - конкретизирует она. - Предполагаю, что если бы двери автобусов были закрыты и в часы пик, эти цифры были бы еще больше. Но общая картина нестабильна: нет определенного рейса на том или ином маршруте, когда отмечается наплыв пассажиров. Поэтому продолжим анализирование в течение месяца.

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