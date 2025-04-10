Пассажиры кохтла-ярвеских автобусов продолжают жаловаться

С 1 апреля посадка и высадка пассажиров на всех маршрутах городского общественного транспорта в Кохтла-Ярве происходит только через передние двери. Прошедшая неделя показала, что, как и предполагали инициаторы нововведения, количество использования единых карт выросло. Жалобы горожан на неудобства и опоздания автобусов продолжаются.
По словам главного специалиста по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталии Бассарады, на дневных рейсах количество валидирований увеличилось примерно на 15 процентов.